UE busca un comercio más equilibrado con Vietnam, según Sefcovic

HANOI, 26 sep (Reuters) -

La Unión Europea busca un comercio más equilibrado con Vietnam, dijo el viernes Maros Sefcovic, comisario europeo de Comercio, al término de su visita al sudeste asiático.

"Valoro el compromiso mostrado y espero que abordemos conjuntamente las barreras que aún existen y avancemos hacia un comercio más equilibrado", dijo Sefcovic a la prensa en Hanoi.

Sefcovic dijo que las exportaciones de Vietnam a la UE habían aumentado un 60% en comparación con un aumento del 10% de las exportaciones de la UE, desde que el acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam entró en vigor en 2020 y pidió a Vietnam que simplificara los procedimientos para las importaciones agrícolas del bloque.

"Propuse la medida de simplificación a nuestros socios vietnamitas, que si el permiso se da para (un) producto agrícola en particular en uno de los estados miembros de la UE, se emita automáticamente para el resto de los estados miembros de la UE porque tenemos las mismas regulaciones, los mismos controles y los mismos estándares", dijo.

También animó a Vietnam a aceptar las normas internacionales para los automóviles. Sefcovic añadió que durante su visita había hablado con el ministro de Comercio vietnamita sobre impulsar la cooperación en materia de inversiones. (Información de Francesco Guarascio y Khanh Vu en Hanoi; redacción de Makini Brice; edición de Bart Meijer y Philip Blenkinsop; edición en español de Paula Villalba)