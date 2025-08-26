UE califica de "totalmente inaceptable" el ataque israelí a un hospital de Gaza
BRUSELAS, 26 ago (Reuters) -
El ataque israelí del lunes contra el
hospital Nasser
, en el sur de la Franja de Gaza, en el que murieron al menos 20 personas, entre ellas cinco periodistas, fue "completamente inaceptable", dijo el martes la Comisión Europea.
"Los civiles y los periodistas deben estar protegidos por el derecho internacional", dijo el portavoz de la Comisión, Anouar El Anouni, en una rueda de prensa.
"Los civiles de Gaza llevan sufriendo demasiado tiempo y demasiado, y es hora de romper el ciclo de violencia". (Información de Bart Meijer; edición de Andrew Heavens; edición en español de Jorge Ollero Castela)
