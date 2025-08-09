UE celebra acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán

Los dirigentes de la UE, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, acogieron con satisfacción el acuerdo negociado por Estados Unidos para poner fin a décadas de enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán, y pidieron su rápida implementación.

El acuerdo firmado el viernes es "un avance importante que allana el camino hacia una paz duradera y sostenible para ambos países y para toda la región", afirmaron los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo en una declaración conjunta emitida el viernes por la noche.

"Ahora será importante garantizar la aplicación rápida de las medidas acordadas", añadieron.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el viernes durante un acto en la Casa Blanca que Armenia y Azerbaiyán se comprometieron a poner fin "para siempre" a un conflicto territorial de décadas.

Estas dos antiguas repúblicas soviéticas han librado varias guerras desde el desmembramiento de la Unión Soviética por el Karabaj, una región azerbaiyana entonces poblada por una mayoría armenia.

Azerbaiyán tomó pleno control de la zona en septiembre de 2023 después de una ofensiva relámpago contra los separatistas armenios del Karabaj, lo que provocó la huida de más de 100.000 armenios.