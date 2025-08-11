UE celebrará conversaciones urgentes sobre Ucrania antes de la reunión Trump-Putin

La Unión Europea reúne de urgencia a sus ministros de Asuntos Exteriores el lunes en la tarde para intentar influir en las negociaciones programadas para esta semana entre Donald Trump y Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania, que suscitan temores de un acuerdo en detrimento de Kiev.

Los europeos han intensificado sus contactos y se han esforzado por formar un frente unido en apoyo a Ucrania desde el anuncio de una cumbre en Alaska el viernes entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia.

Según Donald Trump, la cumbre debatirá un posible acuerdo que prevea "intercambios territoriales" para poner fin al conflicto que ha causado decenas, incluso miles de muertes en ambos países durante más de tres años.

Por el momento, la presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, no está prevista, aunque sigue siendo "posible", según el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker.

"El presidente Trump tiene razón al afirmar que Rusia debe poner fin a su guerra contra Ucrania. Estados Unidos tiene el poder de obligar a Rusia a negociar seriamente", insistió la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, en un comunicado.

Pero, insistió: "cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Rusia debe incluir a Ucrania y a la UE, ya que se trata de un asunto de seguridad para Ucrania y para toda Europa".

Kallas anunció una "reunión extraordinaria" el lunes por videoconferencia de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, en presencia de su homólogo ucraniano, Andrii Sibiga, "para debatir los próximos pasos".

- Ultimátum -

Este intercambio se sumará a una serie de contactos durante el fin de semana, incluyendo una reunión el sábado en el Reino Unido entre asesores de seguridad nacional europeos y estadounidenses, a la que asistió el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, y numerosas conversaciones telefónicas.

El jefe de Estado ucraniano se reunió en los últimos tres días con 13 líderes europeos, así como con los presidentes de Kazajistán y Azerbaiyán.

Además, Kiev "por supuesto trabaja con Estados Unidos. No pasa un día sin que nos comuniquemos sobre las maneras de lograr una paz genuina. Entendemos que Rusia pretende engañar a Estados Unidos", advirtió Zelenski en su mensaje de la noche.

Por su parte, Vladimir Putin conversó con nueve jefes de Estado o de gobierno en tres días, entre ellos Xi Jinping, Narendra Modi e Inácio Lula da Silva.

Donald Trump, quien había prometido resolver el conflicto ucraniano en 24 horas tras su regreso a la Casa Blanca, inició un acercamiento drástico con el presidente ruso. Sin embargo, mostró una creciente frustración ante la intensificación de los bombardeos rusos sobre Ucrania en los últimos meses.

El anuncio de la cumbre de Alaska se produjo el viernes, el mismo día en que expiró un ultimátum al Kremlin para poner fin al peor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Los combates y bombardeos han continuado desde entonces, con seis muertos reportados en ataques rusos el domingo en Ucrania, donde una bomba flotante rusa también impactó en la concurrida estación central de autobuses de Zaporiyia (este), hiriendo a 20 personas.

Por parte rusa, un ataque con drones ucranianos contra "empresas industriales" causó la muerte de una persona en Arzamas, en la región de Nizhni Nóvgorod, a más de 700 kilómetros de la frontera con Ucrania, según las autoridades regionales.

Donald Trump está "presionando a Putin", declaró el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la cadena ABC, añadiendo que "el próximo viernes será importante porque se tratará de poner a prueba a Putin y de determinar su compromiso para poner fin a esta terrible guerra".