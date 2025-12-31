UE.- Chipre asume la presidencia de turno del Consejo de la UE con el apoyo a Kiev como uno de sus principales desafíos

BRUSELAS, 31 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Chipre, liderado por el presidente Nikos Christodoulides, asume este jueves la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, con el apoyo a Ucrania o el aumento de la seguridad y defensa europeas como algunos de sus principales desafíos.

La ceremonia tendrá lugar el próximo miércoles e incluirá una reunión conjunta del Gobierno chipriota, liderado por Christodoulides, y el Colegio de Comisarios de la Comisión Europea. Esta es la segunda presidencia de Chipre, tras la primera en 2012, después de su adhesión a la UE en 2004.

En su 'hoja de ruta' --llamada 'Una Unión autónoma, abierta al mundo'-- Chipre se centra en temas que van desde la negociación de los presupuestos 2028-2034, pasando por la ampliación del bloque comunitario, los desafíos migratorio y de seguridad, así como el desarrollo de una nueva arquitectura de defensa europea.

Chipre tendrá así que encarnar durante los próximos seis meses la unidad europea mientras vive su propia división interna en el país debido a la separación entre el norte --la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre-- y el sur, con su capital, Nicosia, dividida a través de la 'Línea Verde', instaurada por Naciones Unidas.

"Durante los próximos seis meses, el apoyo a Ucrania seguirá siendo un objetivo clave de la presidencia chipriota. ¿Cómo podría ser de otra forma, cuando la República de Chipre conoce de primera mano lo que significa una invasión, una ocupación y la violación de principios fundamentales?", aseguró Christodoulides el 21 de diciembre durante el discurso de presentación del programa.

El conflicto en el país se produjo hace 40 años cuando Turquía envió tropas a Chipre tras un golpe de Estado grecochipriota, dirigido por los partidarios de la unificación con Grecia. Desde entonces, Chipre ha estado dividida en un estado al sur, internacionalmente reconocido, y una entidad turco-chipriota en el norte, aceptada solo por Ankara.

DEFENSA Y PRESUPUESTOS

Chipre pondrá el foco durante sus seis meses de presidencia en reforzar las capacidades de defensa de la Unión y su autonomía, con el objetivo de impulsar una "Europa más autónoma" que sea capaz de "actuar independientemente", así como "con confianza", ante distintos desafíos de seguridad, como las recientes violaciones del espacio aéreo, los ataques híbridos o la continuada invasión rusa de Ucrania.

De igual forma, dará prioridad a fortalecer las relaciones transatlánticas, como piedra angular de la seguridad europea, mientras que también intentará no flaquear en el apoyo a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia con nuevas sanciones, garantizando además la aplicación de las ya existentes.

En su 'hoja de ruta', Chipre deja claro que el "apoyo de la UE a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania, incluida la inviolabilidad de sus fronteras", se mantiene "firme e inquebrantable", mientras que unas "Fuerzas Armadas ucranianas fuertes" son "la garantía de seguridad más eficaz para Kiev, junto con su proceso de adhesión".

En este mismo contexto, la presidencia chipriota trabajará para fortalecer los valores democráticos europeos ante retos tan diversos como la desinformación, la injerencia extranjera, los discursos del odio o las presiones sobre la libertad de prensa.

Chipre también se ha propuesto avanzar "significativamente" en las negociaciones para el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 con el objetivo de presentar un marco indicativo para junio, mientras que también espera reducir las cargas reglamentarias y administrativas e impulsar la competitividad, en particular de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Por otro lado, ante las recientes tensiones en el comercio internacional provocadas en mayor medida por los aranceles de Estados Unidos y por la competitividad de China, Chipre espera "reforzar el mercado interior de la Unión y reducir dependencias estratégicas".

MIGRACIÓN Y SEGURIDAD

Dentro de su programa, Chipre también buscará priorizar la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo, que deberá estar plenamente implementado cuando concluya su semestre, promoviendo "una cooperación más profunda y significativa con terceros países clave" y un "sistema europeo de retorno más eficiente, coherente y equilibrado" en línea con los Derechos Humanos.

"Chipre aprovechará su experiencia en la aplicación de políticas eficaces para gestionar los flujos migratorios, promover un enfoque europeo integrado y eficaz de las dimensiones interna y externa de la migración, abordar sus causas profundas y fortalecer una cooperación significativa con los países de origen", defendió Christodoulides.

La presidencia chipriota también continuará el legado dejado por Dinamarca para combatir la delincuencia organizada, el tráfico de migrantes, el narcotráfico, el terrorismo y el extremismo violento.

En otro punto de su programa también prevé impulsar la Estrategia Estrategia de Seguridad Marítima de la UE.

AMPLIACIÓN DE LA UE

Otro de los desafíos será lograr "progresos concretos" en el marco del proceso de ampliación del club comunitario, especialmente con respecto a sus socios en los Balcanes, así como con Ucrania y Moldavia. "Es la herramienta geopolítica más poderosa de la UE. Se trata esencialmente de ampliar su espacio vital de seguridad, estabilidad y oportunidades para Europa", aseveró Christodoulides.

Además, Chipre trabajará para fortalecer las relaciones de la UE con los países vecinos del Sur y Este, así como con sus socios en Oriente Próximo y el Golfo, incluyendo el apoyo a organizaciones regionales como el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo y la Liga Árabe.

Otras dos cuentas pendientes que tendrá el país será avanzar en la ratificación del acuerdo de libre comercio con Mercosur y el Tratado sobre Gibraltar tras el Brexit. En el primer caso se ha cumplido ya un año desde el anuncio del acuerdo pero Francia e Italia frustraron su firma este diciembre, por lo que el reto quedó aplazado al inicio de la presidencia chipriota.

En el caso de Gibraltar, Bruselas y Londres cerraron los textos legales este diciembre, seis meses después del fin de las negociaciones, pero queda por delante el proceso de ratificación completo. "Reforzar la confianza mutua y obtener beneficios tangibles para los ciudadanos de ambas partes, al tiempo que se salvaguardan los intereses de la Unión y se preserva la unidad entre los Estados miembro, de acuerdo con las directrices del Consejo Europeo, será el núcleo del trabajo de la presidencia", reza el texto al respecto.