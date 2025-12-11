UE.- Comisaria de Ampliación defiende desde Ucrania avanzar en negociaciones técnicas para adhesión: "Nadie podrá vetar"

BRUSELAS, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ha defendido este jueves desde Ucrania avanzar en negociaciones técnicas para la adhesión de Kiev a la Unión Europea, asegurando que "nadie podrá vetar" el camino de reformas que acerquen al país al bloque.

"Los Estados miembros han señalado claramente la dirección y han declarado, todos ellos, o casi todos, que esta alineación debe continuar como un proceso predecible", ha defendido la comisaria eslovena en declaraciones tras la reunión informal de ministros de Asuntos Europeos en Leópolis, con la que la UE buscaba dar una señal de apoyo a Kiev en su adhesión.

Los 27 han proporcionado orientación sobre qué objetivos de reforma esperan que Ucrania logre para avanzar en el proceso, ha indicado Kos. De esta forma, ha explicado que Ucrania y el Ejecutivo comunitario tienen una lista de diez puntos con prioridades para "avanzar en las negociaciones técnicas".

"Significa que sabemos exactamente qué debe hacerse", ha argumentado, subrayando que "nadie puede vetar a Ucrania para que lleve a cabo estas reformas".

De lado de la Presidencia danesa, la ministra de Asuntos Europeos, Marie Bjerre, ha afirmado que la cumbre en Leópolis ha dejado claro que hay 26 Estados miembros que ven el futuro de Ucrania en la UE.

"No es una cuestión de si sucede, sino de cuando sucede", ha resumido, insistiendo en que anclar a Ucrania a Europa favorece la estabilidad europea y hay que acabar cuanto antes con las reticencias de Hungría.

A este respecto, Kos ha defendido que "no hay asunto que no pueda resolverse durante el proceso de adhesión" de un país a la UE, y en relación con el veto de Budapest ha afeado que "bloquear" la adhesión "no es una actitud europea".

La cita, con una alta carga simbólica, busca mostrar apoyo a Kiev en su senda comunitaria en un momento en el que la apertura de negociaciones está congelada por el veto que ejerce Hungría a iniciar las conversaciones sobre los primeros capítulos de adhesión, pese a que la Comisión Europea considera que tanto Ucrania como Moldavia cumplen todos los criterios necesarios.