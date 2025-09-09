UE condena el ataque israelí en Qatar por "violación del derecho internacional"
BRUSELAS, 9 sep (Reuters) - El ataque aéreo de Israel contra líderes de Hamás en Doha viola el derecho internacional y la integridad territorial de Qatar, dijo la Unión Europea en un comunicado a última hora del martes, en el que advierte de los riesgos de una nueva escalada de violencia en la región.
"Expresamos nuestra plena solidaridad con las autoridades y el pueblo de Qatar, un socio estratégico de la UE", dijo un portavoz de la jefa de la política exterior de la UE, Kaja Kallas, en un mensaje en X.
"Debe evitarse cualquier escalada de la guerra en Gaza, no beneficia a nadie. Seguiremos apoyando todos los esfuerzos hacia un alto el fuego en Gaza". (Reporte de Sabine Siebold. Editado en español por Manuel Farías)
