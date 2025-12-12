UE congelará de forma indefinida los activos rusos y eliminará el obstáculo al préstamo a Ucrania

Por Jan Strupczewski

BRUSELAS, 12 dic (Reuters) - La Unión Europea parecía dispuesta el viernes a congelar de forma indefinida los activos de los bancos centrales rusos en Europa, eliminando así un gran obstáculo para utilizar el dinero en efectivo para ayudar a Ucrania a defenderse de la invasión de Moscú.

Los Gobiernos de la UE tienen previsto aprobar antes de las 16:00 GMT, por mayoría cualificada, un plan para inmovilizar activos soberanos rusos por valor de 210.000 millones de euros (US$246.000 millones) durante el tiempo necesario para evitar graves trastornos a la economía comunitaria.

La nueva inmovilización, que se mantendrá "hasta que deje de haber una amenaza inmediata para los intereses económicos de la Unión", sustituirá al sistema actual, que exige una prórroga de la inmovilización cada seis meses por unanimidad.

Esto eliminará el riesgo de que Hungría y Eslovaquia, que mantienen mejores relaciones con Moscú que otros Estados de la UE, se nieguen a prorrogar la congelación en algún momento, obligando al bloque a devolver el dinero a Rusia.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, dijo en una publicación en Facebook que creía que la medida de la UE "causaría un daño irreparable a la Unión.

Hungría protesta contra esta decisión y hará todo lo posible para restablecer un estado de cosas legal".

El Banco Central de Rusia declaró el viernes que los planes de la UE de utilizar sus activos son ilegales y se reservan el derecho de emplear todos los medios disponibles para proteger sus intereses.

En un comunicado separado, el banco anunció una demanda contra el depositario central de valores Euroclear, con sede en Bruselas —que posee 185.000 millones de euros del total de activos congelados en Europa— ante un tribunal de Moscú por lo que calificó de acciones perjudiciales, que afectan a su capacidad para disponer de sus fondos y valores.

La congelación indefinida de activos pretende ayudar a convencer a Bélgica para que apoye el plan de la UE de utilizar el efectivo ruso congelado para ampliar un préstamo de hasta 165.000 millones de euros a Ucrania para cubrir sus necesidades presupuestarias militares y civiles en 2026 y 2027. Kiev

sólo devolvería el préstamo cuando Rusia pagara los daños de guerra, lo que convertiría el préstamo en una subvención que adelantaría los futuros pagos de las reparaciones rusas.

(1 dólar = 0,8524 euros)

(Reporte adicional de Krisztina Than en Budapest e Inti Landauro en Bruselas; editado en español por Carlos Serrano)