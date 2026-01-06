UE convoca a ministros de Agricultura para obtener el respaldo al acuerdo con Mercosur

Por Philip Blenkinsop, Julia Payne y Giselda Vagnoni

BRUSELAS, 6 ene (Reuters) - La Unión Europea ha convocado a sus ministros de Agricultura para mantener conversaciones el miércoles con el fin de convencer a Italia y otros miembros indecisos de que firmen un polémico acuerdo de libre comercio con el Mercosur.

El mes pasado, Italia y Francia echaron por tierra las esperanzas de alcanzar un acuerdo en diciembre, afirmando que no estaban dispuestas a apoyarlo hasta que se resolvieran los temores de los agricultores a una afluencia de productos básicos baratos procedentes de Mercosur, como la carne de vacuno y el azúcar.

Los 27 ministros de Agricultura de la UE han sido invitados a la reunión de la Comisión, informó el martes Chipre, titular de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, aunque aún no está claro cuántos asistirán.

Se espera que los comisarios europeos de Agricultura, Comercio y Sanidad ofrezcan garantías sobre la futura financiación de los agricultores en el marco de la Política Agrícola Común de la UE (PAC), incluido un fondo de crisis de 6.300 millones de euros (7.400 millones de dólares) en el próximo presupuesto de la UE.

La decisión de la Comisión de fusionar los fondos de cohesión regional y los de la PAC en el próximo presupuesto septenal alarmó a los países agricultores.

En una carta dirigida al presidente de Chipre y al líder del Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, propuso el martes acelerar la ayuda de 45.000 millones de euros a los agricultores y reiteró que el presupuesto para 2028-2034 les garantizaría 293.700 millones de euros.

También se revisarán los controles de las importaciones, incluidos los niveles máximos permitidos de residuos de pesticidas, dijeron dos diplomáticos de la UE.

"Es un momento crítico para debatir las demandas de los agricultores", dijo uno de los diplomáticos.

BUSCANDO APOYO

El ejecutivo de la UE, apoyado por los partidarios del acuerdo UE-Mercosur, como Alemania y España, está intentando conseguir la amplia mayoría de 15 Estados miembros, que representan el 65% de la población de la UE, necesaria para autorizar la firma, posiblemente ya el 12 de enero.

Quienes respaldan el acuerdo, que lleva 25 años gestándose y sería el mayor de la UE en términos de reducciones arancelarias, afirman que es vital para impulsar las exportaciones afectadas por los aranceles estadounidenses y reducir la dependencia de China garantizando el acceso a minerales esenciales.

Dado que Polonia y Hungría se oponen al acuerdo y Francia se muestra crítica, la posición de Italia será determinante para la firma del acuerdo. Se espera una votación el viernes.

La Comisión ha mantenido conversaciones con los Estados miembros durante las dos últimas semanas y el bloque estaba en vías de firmar el acuerdo en breve, dijo un portavoz del ejecutivo.

Dos fuentes italianas declararon el martes a Reuters que Italia no se opone al acuerdo, pero que quiere garantías, sobre todo de reciprocidad, para que los productos agrícolas importados cumplan las normas sanitarias y medioambientales de la UE. Estas cuestiones debían debatirse el miércoles.

Un segundo diplomático de la UE dijo que Italia aún no estaba totalmente de acuerdo.

(1 dólar = 0,8538 euros)

(Información de Philip Blenkinsop, Julia Payne en Bruselas, Giselda Vagnoni en Roma; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Javier Leira)