UE convoca a una reunión extraordinaria sobre Ucrania antes de la cumbre Putin-Trump

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, anunció una reunión de urgencia el lunes de los ministros de Exteriores del bloque para pedir que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania incluya a Kiev y a Bruselas.

Los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump se reunirán el viernes en el estado estadounidense de Alaska para intentar resolver el conflicto que empezó hace tres años. Europa insiste en que Ucrania debe formar parte de esas conversaciones.

"El presidente Trump tiene razón en que Rusia debe poner fin a su guerra contra Ucrania. Estados Unidos tiene el poder de obligar a Rusia a negociar seriamente. Cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Rusia debe incluir a Ucrania y a la UE, pues se trata de la seguridad de Ucrania y de toda Europa", dijo Kallas en un comunicado el domingo.

"Convocaré el lunes una reunión extraordinaria de los ministros de Relaciones Exteriores de la UE para debatir nuestros próximos pasos", añadió. La reunión se celebrará en línea.

Según la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, "el derecho internacional es claro: todos los territorios ocupados temporalmente pertenecen a Ucrania".