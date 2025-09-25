UE critica el objetivo climático de China como "claramente decepcionante"

La Unión Europea (UE) criticó este jueves como "claramente decepcionante" el nuevo objetivo de reducción de gases de efecto invernadero de China, al afirmar que se queda "muy por debajo" de lo que considera "necesario" para el principal contaminador del planeta.

Pekín se comprometió el miércoles en una cumbre de la ONU a reducir para 2035 sus emisiones entre un 7% y un 10% con respecto al año de mayores emanaciones del país, que se cree que será 2025.

China es la segunda economía más grande del mundo y el mayor responsable detrás de estos gases que calientan el planeta, con un 30% de las emisiones globales.

"Este nivel de ambición es claramente decepcionante y, dada la inmensa huella de China, hace que alcanzar los objetivos climáticos mundiales sea mucho más difícil", reaccionó el jueves el comisario de Clima de la UE, Wopke Hoekstra.

Casi todos los analistas coincidieron en que los objetivos propuestos son demasiado modestos, pero que Pekín tiene un historial de promesas moderadas y resultados superiores a lo esperado, impulsados por su auge de la tecnología verde.

La trayectoria anunciada, similar a la seguida por Estados Unidos y la UE en la década posterior a sus emisiones máximas, estaría muy por debajo de lo necesario para limitar el calentamiento a 1,5°C por encima de los niveles preindustriales, el objetivo fijado por el Acuerdo de París.

Entre los principales contaminadores del mundo, la UE ha sido, con diferencia, la más comprometida con la lucha contra el cambio climático, que está intensificando los desastres en todo el mundo, desde las inundaciones en Pakistán hasta los violentos incendios forestales en España.

Sin embargo, su liderazgo se tambalea debido a las divisiones internas sobre el nivel de ambición.

Bruselas se ha comprometido a reducir las emisiones en un 55% para 2030, en comparación con los niveles de 1990, y ya dice haber alcanzado casi el 40%.

Sin embargo, no ha logrado establecer un objetivo firme para 2035, como exige el pacto de París.

