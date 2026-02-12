UE: Cumbre europea debate los desafíos de China y EEUU

(ANSA) - BILZEN (RIJKHOVEN), 12 FEB - Los líderes de la UE se reúnen este jueves en un castillo belga, mientras el bloque busca maneras de consolidar su influencia económica en el escenario global, ante las amenazas de China y Estados Unidos, y paralizado por sus propias divisiones en torno al libre comercio y al proteccionismo como respuestas

Es un desafío que ha perseguido durante mucho tiempo a la Unión Europea, pero que ha cobrado mayor urgencia debido a la turbulencia geopolítica, la intensificación de la competencia global y una economía rezagada respecto a las grandes potencias

Los líderes de los 27 países del bloque intentarán superar sus diferencias sobre cómo transformar la economía europea en el castillo Alden Biesen, del siglo XVI, guiados por un informe histórico publicado hace 18 meses y elaborado por el expremier italiano Mario Draghi

"El desafío es comprender si la Unión Europea puede dar respuestas concretas, eficaces e inmediatas a los problemas de competitividad, porque no hay más tiempo que perder. Y si quiere volver a pensar a lo grande, como esperamos", dijo la premier italiana Giorgia Meloni

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que "la urgencia no podría ser mayor. Luchamos por un lugar en la nueva economía global"

El presidente francés, Emmanuel Macron, redobló sus esfuerzos, advirtiendo que el bloque necesitaba actuar a "una nueva escala y una nueva velocidad" para detener la "fragmentación, el debilitamiento y, probablemente, la humillación de Europa"

Macron también reiteró su llamamiento a la deuda conjunta de la UE —una idea que genera división entre las capitales europeas— como la "única vía" para competir con China y Estados Unidos. También propone un programa de "compre europeo", resistido por varios países

La propuesta de "preferencia europea" probablemente será motivo de intenso debate durante la reunión, ya que varios países, entre ellos Suecia y Países Bajos —defensores del libre comercio—, advierten contra el proteccionismo. El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que debería ser un "último recurso"

La Comisión también cree que la creación de un nuevo sistema legal para las empresas fuera del ámbito de los Estados miembros —el llamado régimen del 28.§— facilitaría la actividad de las empresas en los 27 países

Pero Von der Leyen y muchos en la UE creen que la verdadera respuesta es una mayor integración del mercado único, como se argumenta en el informe clave del exdirector del Banco Central Europeo Mario Draghi

El informe de Draghi no será el único en el que se basarán los líderes. Tras su discurso matutino, Draghi será sucedido por el ex primer ministro italiano Enrico Letta, quien ha pedido una mayor integración, incluyendo una unión de ahorro e inversión para ayudar a las empresas a acceder al capital

A diferencia de sus rivales estadounidenses, las empresas europeas enfrentan dificultades para acceder al capital y expandirse, a pesar de que Europa alberga algunas de las mayores economías del mundo, como Alemania y Francia

Consideradas como una "tormenta de ideas estratégica", no se espera que las conversaciones del jueves den resultados inmediatos

Los diplomáticos indicaron que la reunión estará dominada por dos temas: los precios de la energía y el impulso a la compra de productos europeos

Von der Leyen respaldó el llamamiento a que los compradores públicos favorezcan a las empresas europeas y afirmó que el ejecutivo de la UE propondrá una ley sobre la preferencia europea este mes

"Introduciremos requisitos específicos de contenido de la UE para sectores estratégicos", declaró. "Destinemos más fondos europeos a nuestras industrias europeas"

El encuentro estuvo precedido por una "pre-cumbre" sobre competitividad, convocada por Giorgia Meloni y Friedrich Merz, además del premier belga, Bert De Weber

Aasistieron a la precumbre Eslovaquia, Hungría, Polonia, Dinamarca, Bulgaria, Luxemburgo, Finlandia, Croacia, Bélgica, Chipre, Francia, Austria, República Checa, Países Bajos, Rumanía, Grecia y Suecia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también estuvo presente. (ANSA)