UE: De los aranceles a Gaza, un mundo sin reglas

Pues en el mundo, de hecho, las reglas simplemente ya no existen; los acuerdos y costumbres que regían las relaciones entre los Estados han sido casi completamente abolidos y reemplazados, en muchos casos, por la arrogancia y la ley del más fuerte.

Desde Ucrania hasta Gaza, pasando por las guerras comerciales desatadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra medio mundo, lo que llama la atención es la falta de referentes legales y jurídicos, ese conjunto de leyes internacionales que la comunidad global había construido especialmente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, tras una primera mitad del siglo XX marcada por dos guerras mundiales, millones de muertos, el Holocausto y atrocidades de todo tipo.

El derecho internacional se había fortalecido con valentía y visión.

A las Convenciones de La Haya se habían sumado las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales de actualización de 1977 y 2005.

Naciones Unidas se había establecido como un punto de referencia imparcial para resolver controversias internacionales y garantizar la paz.

Se habían establecido diversos tribunales, incluidos los de La Haya, para juzgar a los culpables de crímenes de lesa humanidad.

También se dieron "reglas" para la guerra, para la protección de los civiles y de los bienes civiles, como hospitales y escuelas, durante los conflictos, para garantizar también el "principio de humanidad" durante las guerras, para el trato justo de los prisioneros, condenando el uso de la violación y el hambre como armas de guerra.

Lo mismo se hizo en la economía internacional con los acuerdos de Bretton Woods y la creación, primero, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y luego de la OMC.

El objetivo era regular el comercio mundial, promover el libre comercio mediante la reducción de las barreras arancelarias, aumentar la transparencia comercial y defender el principio de reciprocidad.

De esto también surgió la globalización.

El significado de todo esto parece ahora perdido.

La invasión rusa de Ucrania violó los principios de respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial, y la violencia del ejército ruso en Bucha (símbolo de los horrores de aquella guerra) y en otras ciudades violó todas las normas de respeto y protección de la población civil.

La respuesta de Occidente fue obstinada, al menos durante las primeras etapas de este conflicto, a pesar de que la irrelevancia de la ONU fue evidente de inmediato.

Pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca asestó el golpe de gracia al colapso del sistema internacional de normas, primero al abrazar la narrativa rusa del conflicto (aunque el magnate ahora parece estar reconsiderándolo) y luego al desatar la guerra comercial.

El borrador del acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, cuya resolución se verá en los próximos días, va contra las reglas del libre mercado y las costumbres que han garantizado la alianza y la amistad transatlánticas desde la posguerra.

El presidente estadounidense impuso, en efecto, un aumento unilateral de aranceles (los productos estadounidenses que llegan a Europa no se ven afectados por el acuerdo) y enormes inversiones europeas en Estados Unidos, que los 27 países probablemente serán completamente inasequibles.

Estados Unidos fue históricamente un defensor del libre comercio, y Trump va en la dirección opuesta, destruyendo la confianza con Europa y sentando las bases para una creciente inflación en Estados Unidos y el resto del mundo.

La guerra en Gaza plantea otras cuestiones serias y dramáticas.

Nadie olvida la masacre a cielo abierto que cometió Hamás el 7 de octubre de 2023, y la condena a Hamás se mantiene y debe mantenerse firme hoy. Pero las decenas de miles de muertes de civiles palestinos, las mujeres y niños inocentes asesinados, no pueden tolerarse. La falta de alimentos, agua y medicinas en la Franja tampoco es absolutamente inaceptable. El asesinato de personas que hacen cola para recibir pan creó un sentimiento de consternación, vergüenza y desorientación en todo el mundo, hasta el punto de que increíblemente incluso Trump, que siempre apoyó al premier israelí, Benjamin Netanyahu, tuvo que admitir que "hay mucha gente hambrienta" en Gaza, pidiendo al primer ministro que "garantizara" la comida y la ayuda necesarias. Para terminar, unas palabras sobre Europa, que se mostró débil, e incluso dividida, en las negociaciones con Trump. El poder estadounidense es intimidante, y la UE tiene poco para contrarrestar el excesivo peso de la Casa Blanca. Sin embargo, debería haber sido menos complaciente y más asertiva. Lo mismo ocurre con Gaza, donde no existe una política exterior europea común y donde los 27 Estados miembros actúan de forma desorganizada. Sin embargo, en esta etapa de la historia, están en juego los valores y principios que sustentan la construcción europea. Y quizás incluso el alma de Europa, nacida con grandes ideales sobre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Sería bueno no olvidarlos. (ANSA).