UE debe respetar la ley al emplear activos rusos congelados para ayudar a Ucrania, dice Lagarde

FRÁNCFORT, 6 oct (Reuters) - Cualquier decisión de la Unión Europea sobre el uso de activos estatales rusos congelados para ayudar a Ucrania debe seguir el derecho internacional y el Banco Central Europeo está "muy atento" al proceso, dijo el lunes la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

La UE está buscando una forma de financiar la defensa y la reconstrucción de Ucrania con parte de los 210.000 millones de euros en activos soberanos rusos inmovilizados en Occidente tras la invasión de Ucrania por Moscú en 2022.

Como la confiscación directa sería ilegal, el liderazgo político del bloque está trabajando en un plan para invertir el efectivo ruso en bonos de cupón cero emitidos por la Comisión Europea con garantías de los Estados de la UE.

La UE utilizaría entonces el efectivo para emitir un "préstamo de reparación" a Ucrania.

"Esperamos que cualquier plan que se discuta y eventualmente se introduzca en algún momento se haga de acuerdo con las normas internacionales, con el derecho internacional", dijo Lagarde a la Eurocámara en Estrasburgo.

Lagarde teme que una medida jurídicamente controvertida dañe la credibilidad del euro y disuada a los inversores de mantener activos en euros, lo que podría perjudicar la estabilidad financiera.

"Desde mi punto de vista y, teniendo en cuenta la estabilidad financiera y la fortaleza del euro, estaremos muy atentos para asegurarnos de que lo que se propone es conforme al derecho internacional y tiene en cuenta la estabilidad financiera", dijo Lagarde en una comparecencia parlamentaria.

Cuando se congelaron los activos rusos al inicio de la guerra, el dinero se invirtió en bonos. Esos bonos ya han vencido y el dinero está bloqueado en el depositario central de valores Euroclear, en Bélgica.

Lagarde dijo que cualquier decisión debe ser acordada por todas las partes que poseen activos rusos. (Información de Balazs Koranyi; edición de Chris Reese y Nia Williams; edición en español de Jorge Ollero Castela)