UE debería estar preparada para promulgar el acuerdo con Mercosur pese a resistencia: jefe de Comercio

Por Philip Blenkinsop

NICOSIA, 20 feb (Reuters) -

La Unión Europea debería estar preparada para poner en vigor su polémico acuerdo de libre comercio con el bloque sudamericano Mercosur en los próximos meses, a pesar de la oposición de Francia y de un recurso judicial, dijo el viernes el responsable de Comercio de la UE, Maros Sefcovic.

El acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay podría eliminar unos 4.000 millones de euros (US$4.700 millones) en aranceles sobre las exportaciones de productos de la UE, lo que lo convertiría en el mayor tratado de libre comercio del bloque en términos de posibles reducciones arancelarias.

Firmado en enero tras 25 años de negociaciones, el acuerdo cuenta con un fuerte apoyo de Alemania y España, pero se enfrenta a la oposición liderada por Francia, que teme que el aumento de las importaciones de productos básicos baratos, como la carne de vacuno y el azúcar, perjudique a los agricultores nacionales.

El Parlamento Europeo votó el mes pasado a favor de impugnar el acuerdo ante el máximo tribunal del bloque, lo que podría retrasarlo dos años y, potencialmente, hacer que fracase. Sin embargo, la Comisión Europea podría decidir aplicar el acuerdo de forma provisional mucho antes.

Sefcovic sugirió el viernes que esa era una posibilidad.

"Cuando nuestros socios del Mercosur estén listos para la ratificación, nosotros también deberíamos estarlo", dijo Sefcovic a periodistas antes de una reunión de ministros de Comercio de la UE en Chipre.

"Esperamos que Argentina sea el primer país en ratificarlo. Creo que ya están pasando por la fase decisiva esta semana", añadió.

Sefcovic dijo que el ejecutivo de la UE estaba debatiendo con Mercosur y los países de la UE, así como con los miembros del Parlamento Europeo, cómo proceder, y añadió que los retrasos eran costosos, ya que la UE busca contrarrestar la pérdida de negocio debido a los aranceles estadounidenses y reducir la dependencia de China, especialmente en lo que respecta a los minerales críticos.

Se refirió a un estudio del grupo de expertos ECIPE, que estimaba que el bloque sacrificaría 291.000 millones de euros en Producto Interno Bruto entre 2021 y 2025 por no haber ratificado antes el acuerdo.

Bernd Lange, presidente de la comisión de comercio del Parlamento Europeo, dijo que el bloque debería preguntarse primero con qué rapidez podría pronunciarse el Tribunal de Justicia de la UE.

Si fuera posible en seis meses, el acuerdo podría suspenderse. De lo contrario, podría entrar en vigor en abril o mayo, dijo.

Sefcovic dijo que también discutiría con los ministros de la UE la aceleración de la aplicación de los acuerdos de libre comercio, y afirmó que el bloque podría utilizar los tratados recientemente concluidos con India e Indonesia como casos de prueba para un enfoque de vía rápida.

(1 dólar = 0,8500 euros)

(Reporte de Philip Blenkinsop; edición en Español de Manuel Farías)