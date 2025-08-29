UE denuncia detención de líder indígena en Guatemala

La Unión Europea denunció este viernes la detención de un líder indígena de Guatemala que participó en protestas en 2023 para conseguir la renuncia de la cuestionada fiscal general Consuelo Porras.

Miles de guatemaltecos protestaron en las calles y bloquearon carreteras para pedir la renuncia de Porras, luego de que la fiscal abriera investigaciones contra las elecciones que ganó ese año el actual presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo.

El dirigente maya Esteban Toc fue arrestado el jueves en un poblado en el oeste del país, según organizaciones sociales y medios locales, presuntamente por una investigación abierta por la fiscalía contra participantes de las protestas.

"La detención del líder indígena Esteban Toc evidencia la instrumentalización de la justicia para perseguir a quienes defienden la democracia y ejercen el derecho a la reunión pacífica", señaló en X la delegación de la UE en Guatemala.

Hizo asimismo un llamado para "que se respete el debido proceso y se garantice" la integridad de Toc, exvicepresidente de la alcaldía indígena del departamento de Sololá (oeste).

Toc es el cuarto líder indígena en participar activamente en las protestas de 2023 que ha sido detenido.

La Fiscalía no respondió de inmediato a las solicitudes de información formuladas por la AFP.

Según organizaciones indígenas, la detención de Toc está ligada al caso por el que en abril fue arrestado el viceministro de Energía, el líder maya Luis Pacheco, quien también impulsó las protestas contra Porras y es acusado por la Fiscalía de "terrorismo".

Las detenciones de Pacheco y Héctor Chaclán, otro líder indígena que promovió las protestas en "defensa" de la democracia, desataron críticas de la ONU, la OEA y oenegés internacionales.

A mediados de agosto fue puesto bajo arresto domiciliario el influyente dirigente indígena y exdiputado Leocadio Juracán, también activo en las protestas. Fue acusado por la fiscalía de "usurpación" de tierras, lo que él calificó como una "criminalización" por su activismo.

Desde 2021, Porras ha abierto numerosas causas contra fiscales, jueces, abogados independientes y periodistas. Muchos de ellos han partido al exilio. Por esta razón, ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.

Porras tiene mandato hasta mayo de 2026, pero Arévalo busca medidas legales para destituirla.

