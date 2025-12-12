UE descartará prohibición prevista de motores de combustión: Weber, del Partido Popular Europeo

Por Tilman Blasshofer y Timm Reichert

HEIDELBERG, Alemania, 12 dic (Reuters) - La Comisión Europea desechará los planes para prohibir de forma efectiva los autos nuevos con motor de combustión a partir de 2035, afirmó el viernes un alto cargo legislativo de la Unión Europea, en lo que sería una importante victoria para Alemania, que ha estado presionando para proteger a sus fabricantes.

Manfred Weber, presidente del mayor partido del Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo (PPE), sugirió en una declaración anterior que habría una propuesta alternativa de reducción del 90% de las emisiones de CO2 para los objetivos del parque automovilístico a partir de 2035.

La prohibición prevista era una pieza clave de la estrategia de la UE para impulsar la descarbonización del continente y potenciar el desarrollo de los vehículos eléctricos. Pero Bruselas se ha enfrentado a intensas presiones, sobre todo de Alemania y sus fabricantes de automóviles, que dicen que se enfrentan a la dura competencia de China.

"El próximo martes, la Comisión Europea presentará una propuesta clara para abolir la prohibición de los motores de combustión", dijo Weber en una rueda de prensa en la ciudad alemana de Heidelberg.

Weber, eurodiputado alemán que también lidera el grupo del PPE en el Parlamento Europeo, afirmó que la consecución de los objetivos climáticos debe dejarse en manos de los mercados y los consumidores. Se hizo eco de los argumentos de grandes fabricantes de autos europeos como Volkswagen, Stellantis y Mercedes-Benz.

La Comisión, que tiene previsto anunciar el plan el 16 de diciembre, dijo que no comentará ninguna propuesta antes de esa fecha.

Weber no dio más detalles, pero dijo a última hora del jueves que, según los nuevos planes, será obligatoria una reducción del 90% de las emisiones de CO2 en los objetivos de flota de los fabricantes de automóviles para las nuevas matriculaciones a partir de 2035.

"Tampoco habrá un objetivo del 100% a partir de 2040", había declarado al tabloide de masas Bild.

(Reporte de Tilman Blasshofer, Timm Reichert, Ludwig Burger y Christoph Steitz; reporte adicional de Philip Blenkinsop; editado en español por Carlos Serrano)