UE designa a Amazon y Google proveedores tecnológicos "críticos" para el sector financiero

Por Elizabeth Howcroft

PARÍS, 18 nov (Reuters) - Los reguladores de la Unión Europea designaron el martes a 19 empresas tecnológicas, entre ellas Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft, como proveedores informáticos externos críticos para el sector financiero del bloque.

En virtud de la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) de la UE, que empezó a aplicarse en enero de 2025, tres reguladores financieros de la UE pueden designar conjuntamente a determinados proveedores tecnológicos como críticos y supervisarlos directamente.

Las nuevas normas forman parte de un intento de proteger al sector financiero de la UE de los riesgos de su dependencia de proveedores externos de tecnología, por ejemplo su uso de la computación en nube para gestionar servicios bancarios clave.

A los reguladores les preocupa el impacto que tendría en el sector financiero la interrupción del servicio de un proveedor tecnológico utilizado por muchos bancos.

Entre las empresas citadas por la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) figuran las filiales europeas de Amazon Web Services, Bloomberg, Google Cloud, IBM, London Stock Exchange Group, Microsoft, Orange y Tata Consultancy Services.

Los reguladores examinarán si estas empresas cuentan con los marcos adecuados de gestión de riesgos y gobernanza para garantizar que los servicios que prestan sigan siendo resistentes, informaron en un comunicado publicado en el sitio web de la AEVM.

Un portavoz de LSEG manifestó su satisfacción por la designación, y Google Cloud dijo lo mismo en su sitio web.

Un portavoz de Microsoft declaró que la empresa se comprometía a cumplir la legislación europea en materia de ciberseguridad y resistencia. Un portavoz de Amazon Web Services dijo que se había estado preparando para la designación y que seguiría colaborando con las autoridades pertinentes.

Bloomberg, IBM, Orange y Tata no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La preocupación de las autoridades europeas por la resistencia de su sector financiero ha aumentado este año. El Banco Central Europeo citó el martes las tensiones geopolíticas y las perturbaciones tecnológicas entre los riesgos a los que se enfrenta el sector bancario europeo. (Por Elizabeth Howcroft; Reporte adicional de Phoebe Seers. Editado en español por Juana Casas)