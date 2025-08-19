UE devuelve a Estados Unidos el borrador de la declaración conjunta sobre comercio y aranceles

LA NACION

BRUSELAS, 19 ago (Reuters) -

La Comisión Europea, que la semana pasada recibió un texto del Gobierno estadounidense con sugerencias para ultimar una declaración conjunta sobre comercio y aranceles, ha devuelto el borrador a Estados Unidos, dijo un portavoz de la Comisión Europea durante una rueda de prensa diaria celebrada el martes.

"Puedo confirmar que hemos devuelto el borrador de declaración conjunta a EEUU", dijo el portavoz, que los contactos a nivel político continúan entre el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y el secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

"El trabajo sigue".

La UE y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo comercial marco a finales de julio, pero hasta ahora sólo se ha aplicado el arancel de base del 15%. La UE sigue a la espera de que la Casa Blanca dicte decretos que contemplen excepciones, por ejemplo en el sector del automóvil. (Información de Sudip Kar-Gupta; escrito por GV de Clercq; edición de Charlotte van Campenhout; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

