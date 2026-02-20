UE dice que está analizando rechazo de Corte Suprema EE. UU. a los aranceles globales de Trump

BRUSELAS, 20 feb (Reuters) -

La Unión Europea está analizando cuidadosamente la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles generalizados del presidente Donald Trump y seguirá abogando por gravámenes bajos, dijo el viernes un portavoz del bloque.

"Tomamos nota de la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos y la estamos analizando detenidamente. Seguimos en estrecho contacto con la Administración estadounidense mientras esperamos que aclare las medidas que pretende adoptar en respuesta a esta sentencia", afirmó el portavoz.

"Las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad en las relaciones comerciales. Por lo tanto, seguimos abogando por aranceles bajos y trabajando para reducirlos", añadió. (Reporte de Julia Payne; Editado en español por Javier Leira)