UE: Draghi, "Europa debe elegir, convertirse en federación para ser potencia"

Debemos decidir: ¿seguimos siendo simplemente un gran mercado, sujetos a las prioridades de otros? ¿O damos los pasos necesarios para convertirnos en una potencia?

El ex primer ministro de Italia, Mario Draghi, declaró esto al recibir un doctorado honoris causa en Lovaina, Bélgica, y enfatizó que, para convertirse en una potencia, "Europa debe pasar de la confederación a la federación".

"Allí donde Europa se ha federado —en materia de comercio, competencia, mercado único, política monetaria—, se nos respeta como potencia y negociamos como una sola entidad. Lo vemos hoy en los exitosos acuerdos comerciales negociados con India y América Latina", enfatizó.

"El orden global, ahora extinto, no fracasó porque se basara en una ilusión, pero el colapso de este orden no constituye en sí mismo la amenaza. Un mundo con menos comercio y normas más laxas sería doloroso, pero Europa podría adaptarse", manifestó el también ex titular del Banco Central Europeo (BCE).

"La verdadera amenaza es lo que lo reemplazará. Europa se enfrenta a un futuro en el que corre el riesgo de verse simultáneamente subordinada, dividida y desindustrializada", añadió Draghi y enfatizó que una Europa incapaz de defender sus intereses no podrá preservar sus valores por mucho tiempo.

"Actuando juntos, redescubriremos algo que ha estado latente durante mucho tiempo: nuestro orgullo, nuestra confianza en nosotros mismos, nuestra fe en el futuro. Y es sobre estos cimientos que se construirá Europa", subrayó.

"Pensemos en Groenlandia. La decisión de resistir en lugar de ceder requirió que Europa realizara una verdadera evaluación estratégica: identificar nuestras palancas, identificar nuestras herramientas y reflexionar sobre las consecuencias de la escalada. La voluntad de actuar requería claridad sobre la capacidad de actuar", desgranó.

"Al permanecer unidos ante una amenaza directa, los europeos han descubierto una solidaridad que antes parecía inalcanzable. Esta determinación compartida ha calado en la opinión pública de una forma que ningún comunicado final de la cumbre habría podido lograr", completó Draghi. (ANSA).