UE: Draghi exige inversiones masivas y reabre debate sobre deuda común

Durante su intervención ante los 27 jefes de Estado y de Gobierno, en el retiro informal celebrado en el castillo de Alden Biesen, en Bélgica, Draghi habló durante al menos quince minutos centrado en la urgencia de movilizar capital y eliminar obstáculos estructurales que frenan el crecimiento, indicaron fuentes diplomáticas.

El ex titular del BCE subrayó la necesidad de reducir las barreras dentro del mercado único, afrontar la fragmentación de los mercados de capitales y movilizar el ahorro europeo hacia inversiones productivas.

También destacó el impacto del elevado costo de la energía sobre la industria, la conveniencia de aplicar una "preferencia europea" selectiva en sectores estratégicos y la posibilidad de recurrir a mecanismos de cooperación reforzada —previstos en los tratados— para avanzar más rápido en determinadas iniciativas si no hubiera consenso pleno.

Según funcionarios europeos, Draghi advirtió que el escenario económico global es hoy más complejo que cuando presentó su informe, marcado por tensiones geopolíticas persistentes, competencia industrial con Estados Unidos y China y un crecimiento europeo moderado. En ese marco, reiteró que la UE necesita una estrategia coordinada de inversión para evitar una pérdida estructural de competitividad.

Tras su intervención se produjo un intercambio calificado como "muy sustancial" con los líderes, quienes plantearon preguntas sobre los desafíos para financiar inversiones, la creación de una verdadera Unión de Ahorros e Inversiones, el funcionamiento del mercado energético, las reglas sobre fusiones empresariales y el papel internacional del euro.

La sesión dedicada a la competitividad dio paso a un almuerzo de trabajo centrado en el relanzamiento industrial y económico del bloque. El encuentro se celebra en el histórico castillo de Alden Biesen, en la región belga de Limburgo, a pocos kilómetros de Maastricht, en el marco del retiro estratégico de los líderes europeos. (ANSA).