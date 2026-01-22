UE: eje Meloni-Merz, "con Donald se necesita pragmatismo"

El casus belli de Groenlandia, de hecho, ha unido voces a menudo disonantes y ha irritado a líderes que han sido demasiado pacientes con el vecino estadounidense. Pero con el descenso de la tensión, el mapa de la estrategia comunitaria en las relaciones transatlánticas podría volver a ser variado.

Y es en este mapa donde ha emergido el eje entre la premier italiana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

En nombre de un principio: con Washington se necesitan diálogo y pragmatismo.

Meloni llegó a la cumbre extraordinaria sin pasar por Davos.

La bilateral con Trump en la ciudad suiza, tantas veces relanzada por filtraciones e indiscreciones, al final no se llevó a cabo.

En cambio, hubo un cara a cara entre Meloni y Merz antes del inicio de la cumbre de los 27. Y este es un dato significativo, dado que el encuentro tuvo lugar solo unas horas antes de la cumbre intergubernamental italo-alemana.

Meloni y Merz, desde hace tiempo, se apoyan mutuamente. Su eje ha cobrado impulso en el dossier de la migración, para luego consolidarse en el frente de la competitividad. No es casualidad que, precisamente Roma y Berlín, hayan trabajado en un "input paper" formulado en vista de otro Consejo europeo extraordinario, el del 12 de febrero, dedicado precisamente a la competitividad.

Pero los puntos de contacto no se detienen aquí.

Meloni —el estribillo no es nuevo en Bruselas— está al frente de uno de los gobiernos más estables de la UE. Merz dirige un ejecutivo que tiene menos de un año de vida, prácticamente un recién nacido según las costumbres teutónicas.

Por el contrario, en París, el presidente francés, Emmanuel Macron (a quien de todos modos Merz ha encontrado al margen de la cumbre de la UE), se dirige a la etapa final de su reinado, después de lo cual es difícil prever lo que sucederá.

Es en este mapa donde se desarrollan las matices de la estrategia atlántica de la UE. Por un lado, los halcones liderados por Macron y el español Pedro Sánchez, firmes en reafirmar su lejanía política e ideológica del magnate. Por el otro, las palomas lideradas por Meloni y Merz.

En un extenso artículo, Politico ha subrayado cómo la política comunitaria hacia Washington está en manos de cinco líderes: Macron, el incendiario; Merz, el partidario renuente; Meloni, definida como "el termómetro"; el polaco Donald Tusk, el indeciso; y el checo Andrej Babis, el simpatizante.

En este cuadro, sin embargo, el rol de mediador que Meloni asumió, por ejemplo, sobre la cuestión de los aranceles el verano pasado, corre el riesgo de tener menos espacio.

Los ataques de Trump están aumentando en intensidad y número, y Europa, tímidamente, se está reagrupando. Tanto es así que, en los días de la tormenta sobre Groenlandia, las voces de dos trumpistas genuinos como Viktor Orbán y Robert Fico aparecieron muy débiles.

Sin duda, en la cumbre de los 27, Meloni reafirmará un mensaje que le es querido: con Trump no se necesita ni sumisión ni una carrera hacia la escalada. Y, cuando sea posible, posponer decisiones difíciles. Como sobre la participación en el Consejo de Paz de Gaza.

Solo dos países europeos son firmantes: Hungría, claro está, y Bulgaria, sobre la cual en Bruselas están convencidos de que ha recibido una inusual presión de Washington.

Muchas capitales (como Madrid o Dublín) probablemente nunca entrarían en el Consejo. Otras, como Roma o Atenas, no cerraron la puerta a Trump, pero han subrayado que algo, en el estatuto de la organización, debe ser cambiado y aclarado desde el punto de vista jurídico. Y esta es una posición que casi coincide con la de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea (ANSA).