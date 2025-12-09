UE.- El BCE insiste en que Italia deseche el borrador que declara el oro de su banco central "propiedad del pueblo"

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press)

El Banco Central Europeo (BCE) ha vuelto a instar este martes al Gobierno italiano a no que no incluya en sus presupuestos la cláusula que especificaría que las 2.452 toneladas de oro depositadas en el Banco de Italia son "propiedad del pueblo italiano" al entender que esto podría comprometer la labor de este último organismo.

"El BCE sigue sin tener claro cuál es el objetivo concreto del borrador revisado de la disposición", ha explicado el instituto emisor en una nueva opinión sobre el asunto solicitada por el Ministerio de Economía y Finanzas transalpino.

"A falta de una explicación sobre el objetivo del mismo, invitamos a las autoridades italianas a reconsiderar dicho proyecto, también con vistas a preservar el desempeño independiente de las funciones básicas relacionadas con el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) que el Tratado [de Funcionamiento de la Unión Europea] atribuye al Banco de Italia", ha elaborado.

El partido de Georgia Meloni y socio mayoritario dentro de la coalición conservadora, Fratelli d'Italia, ya aseguró que lo que se pretende es "aclarar" la propiedad del metal precioso. El oro del Banco de Italia tiene un valor de mercado de unos US$285.000 millones.

Sin embargo, un informe previo del BCE ya indicó el miércoles pasado que el borrador no incluía ninguna argumentación que motivase la necesidad de implementación. Igualmente, destacó que Roma no había consultado la medida con el Banco de Italia para asegurar su compatibilidad con la legislación.

Además, constató que los tratados que determinan las competencias tanto del BCE como del Eurosistema no abordan la propiedad de las reservas monetarias, sino su custodia y gestión.

De modificarse la titularidad del oro, el Estado italiano podría disponer del mismo para reducir la deuda o financiar programas de estímulo. Actualmente, solo los beneficios derivados del manejo del oro pueden traspasarse a Roma.

En este sentido, el BCE advirtió que la transferencia de las reservas extranjeras, como el oro, para respaldar directamente al Gobierno supondría una violación de los Tratados, que proscriben la financiación del sector público desde los bancos centrales.

El organismo presidido por Christine Lagarde también recordó que el orden jurídico prohíbe a los bancos centrales pedir orientación o seguir instrucciones de los Gobiernos nacionales, al tiempo que las capitales aceptaban su independencia y autonomía de actuación.