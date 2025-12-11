UE.- El Eurogrupo elige al ministro griego Pierrakakis como su nuevo presidente

BRUSELAS, 11 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Los ministros de Finanzas de la zona euro han elegido este jueves por unanimidad a su colega griego, Kyriakos Pierrakakis, como nuevo presidente del Eurogrupo tras la salida inesperada del irlandés Paschal Donohoe, han informado a Europa Press fuentes europeas.

El nombramiento de Pierrakakis, que asumirá el viernes un mandato de dos años y medio renovables, llega una década después de que se acordara el tercer rescate consecutivo de Grecia tras la crisis financiera.

Pierrakakis se ha impuesto en una votación al ministro belga, Vincent van Peteghem, únicos candidatos en una carrera adelantada por la inesperada dimisión de Donohoe y sin más oponentes, después de que el ministro español, Carlos Cuerpo, renunciara a la competición tras una primera derrota el pasado julio.