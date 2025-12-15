UE, "el objetivo sigue siendo firmar el acuerdo del Mercosur en 2025"

Si bien enfatizó que la decisión sobre los próximos pasos recae en los Veintisiete, el portavoz reiteró que, en opinión de la Comisión, proceder ahora con la firma del acuerdo "es de crucial importancia, desde una perspectiva económica, diplomática y geopolítica".

Durante los últimos doce meses, "la Comisión ha escuchado atentamente a los agricultores, consumidores, Estados miembros y eurodiputados y ha actuado con decisión, atendiendo todas las preocupaciones y solicitudes expresadas mediante medidas de acompañamiento eficaces", señaló el portavoz.

Francia pidió ayer que se prorrogue la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, prevista el próximo día 20 en Brasil, y continúen las negociaciones sobre medidas de protección de la agricultura europea.

"Con la cumbre del Mercosur prevista para el 20 de diciembre, es evidente en este contexto que no se dan las condiciones para que el Consejo de la UE vote sobre la autorización de la firma del acuerdo", dijo el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, en un comunicado cuatro días antes de que se reúnan en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en su última reunión del año.

"Francia solo puede emitir una declaración definitiva basada en elementos concretos, precisos y operativos, no en meros anuncios. Por ello, Francia solicita que se aplacen los plazos de diciembre para que los trabajos puedan continuar y se garanticen las medidas de protección legítimas para nuestra agricultura europea", añadió.

En términos más generales, Francia seguirá defendiendo "firmemente" sus intereses agrícolas, tanto en relación con el acuerdo propuesto entre la UE y el Mercosur como con la Política Agrícola Común (PAC) en el próximo marco financiero plurianual de la UE para el período 2028-2034, subrayó Lécornu.

El ministro señaló además que el presidente francés, Emmanuel Macron, y su gobierno seguirán defendiendo "una PAC sólida en Francia y en Europa, para garantizar una producción justa y condiciones competitivas, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la soberanía agrícola y alimentaria".

(ANSA).