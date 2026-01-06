Ue, 'empeora la situación en Gaza, ONG debe poder operar'

"Sin estas ONG internacionales, afirman en una declaración sobre la legislación israelí relativa al registro de las organizaciones, no se puede proporcionar ayuda humanitaria en la medida necesaria para evitar más pérdidas de vidas en Gaza".

"Para entregar la ayuda con rapidez, seguridad y en la escala necesaria, continúa la declaración, las ONG internacionales deben poder operar de forma continua y previsible. Sin ellas, la ayuda vital no puede llegar a quienes la necesitan".

"La prestación de ayuda y servicios humanitarios a los civiles depende del acceso. En virtud del derecho internacional humanitario, todas las partes en el conflicto deben permitir y facilitar el paso rápido y sin trabas de la ayuda humanitaria", concluye la declaración de las representantes de la UE (ANSA).