UE: en Estrasburgo, miles de agricultores europeos contra el Mercosur

Bombas de humo encendidas, banderas y tractores como telón de fondo: la protesta tuvo lugar en vísperas de la votación sobre un posible recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

En la plaza figuraban principalmente franceses, pero también italianos -entre ellos Confagricoltura, Coldiretti y Cia-, belgas y polacos, que habían llegado justo ante las instituciones a última hora de la mañana.

Y con el paso de las horas, la tensión aumentó. Por la tarde, bombas de humo, botellas y frutas volaron contra las unidades móviles de la policía, que respondieron con gases lacrimógenos. Ursula von der Leyen fue el blanco de los manifestantes: su nombre fue abucheado y también apareció en un ataúd llevado entre la multitud.

"Estamos aquí porque queremos seguir defendiendo una agricultura que produce en Europa", afirmó desde el escenario el presidente de la Federación Francesa de Sindicatos Agrícolas (FNSEA), Arnaud Rousseau, reiterando su oposición al acuerdo y pidiendo a los eurodiputados que se opongan al pacto más allá de las afiliaciones políticas y de las fronteras nacionales.

(ANSA).