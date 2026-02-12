UE: España se queja por reunión de 19 países previa a cumbre de la UE

A juicio del premier, Pedro Sánchez, este tipo de iniciativas "minan los principios básicos de la UE y en lugar de acercar las soluciones, las alejan", dijeron fuentes de LA NACION.

El ejecutivo español, que no fue invitado a la cita, dirigió su malestar a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, convocante de la reunión previa al encuentro informal de los líderes de los 27 países de la UE en el castillo de Alden Biesen (Bélgica).

En esta reunión previa convocada por Meloni participaron 19 países, según el gobierno italiano.

Al llegar al castillo de Alden Biesen, Meloni declaró que "sin duda existe un motor germano-italiano, hay una convergencia con el canciller Merz en muchos asuntos".

Los participantes decidieron volver a reunirse al margen del Consejo Europeo de marzo.

Sánchez defiende impulsar "la Europa a dos velocidades", ante la necesidad de sacar adelante reformas a corto plazo, y la "preferencia Europea", con el objetivo de que las empresas europeas tengan más facilidad de acceso a subvenciones y licitaciones públicas que compañías de otros bloques económicos.

