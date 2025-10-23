UE está dispuesta a cubrir las necesidades financieras de Ucrania en 2026 y 2027, según Costa

BRUSELAS, 23 oct (Reuters) -

Los países de la UE acordarán el jueves cubrir las necesidades financieras de Ucrania en 2026 y 2027, dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

"Hoy tomaremos la decisión política de garantizar las necesidades financieras de Ucrania para 2026 y 2027", dijo Costa antes de una cumbre de líderes de la UE en Bruselas.

"Seguimos trabajando con la Comisión Europea en el aspecto técnico de las soluciones, pero lo más importante es la decisión política", añadió.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, celebró en Bruselas los nuevos paquetes de sanciones de Estados Unidos y la UE y pidió más presión para obligar a Rusia a negociar un alto el fuego.

"El decimonoveno paquete es muy importante, pero las sanciones estadounidenses también lo son y esta es una buena señal para que otros países del mundo se unan a las sanciones", dijo Zelenski a la prensa a su llegada a la cumbre. (Información de Alessandro Parodi; edición de Bart Meijer; edición en español de Paula Villalba)