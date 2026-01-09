UE estudia hacer más responsable a WhatsApp de contenidos nocivos: portavoz

BRUSELAS, 9 ene (Reuters) - La Comisión Europea está analizando recategorizar el servicio de mensajería WhatsApp de Meta para que sea más responsable a la hora de abordar contenidos ilegales y perjudiciales, según afirmó el viernes un portavoz del brazo ejecutivo de la Unión Europea.

El portavoz dijo que la Comisión está analizando de forma activa la designación de WhatsApp como "plataforma muy grande", lo que aumentaría sus responsabilidades legales para hacer frente a los contenidos perjudiciales, después de que en febrero de 2025 publicó cifras de usuarios por encima del umbral de la Ley de Servicios Digitales.

"Yo no excluiría una futura designación", dijo el portavoz Thomas Regnier a los medios.

(Reporte de Louise Breusch Rasmussen; editado en español por Carlos Serrano)