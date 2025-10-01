UE estudia uso de activos rusos congelados para préstamo a Ucrania, recela de problemas legales

Por Andrew Gray y Jacob Gronholt-Pedersen

COPENHAGUE, 1 oct (Reuters) - Los líderes europeos expresaron el miércoles su apoyo general a la idea de utilizar los activos rusos congelados en Occidente para conceder un préstamo de 140.000 millones de euros a Ucrania, pero dijeron que primero hay que aclarar algunos aspectos legales de la operación.

Como la financiación militar estadounidense a Kiev está llegando a su fin y muchos gobiernos de la Unión Europea se enfrentan a dificultades fiscales, la Comisión Europea ha propuesto que el bloque utilice los saldos en efectivo de los valores congelados del banco central ruso para apoyar a Kiev en 2026 y 2027.

Ucrania sólo devolvería el préstamo una vez que Rusia pague las reparaciones de guerra por los daños causados desde su invasión del país en 2022. Esto permitiría a Ucrania utilizar el dinero ahora, en lugar de esperar a que Moscú pague.

"La idea de usar los activos congelados me parece buena", declaró la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a su llegada a las conversaciones entre los líderes del bloque en Copenhague. "Por supuesto, hay cuestiones legales que analizar".

La principal preocupación jurídica es que, según el Derecho internacional, los activos soberanos no pueden ser confiscados, por lo que, al organizar el préstamo, la UE tendrá que encontrar la manera de satisfacer la reclamación de Moscú sobre los activos de su banco central.

Bélgica, donde se encuentra la mayor parte de los activos congelados, insiste en que, antes de aceptar el plan, necesitaría garantías sólidas de la UE de que no se quedaría sola ante Moscú si los activos rusos tuvieran que devolverse repentinamente. Francia y Luxemburgo apoyan esa opinión.

"Cuando se congelan activos, hay que respetar el derecho internacional. Es lo que ha recordado también el primer ministro belga", dijo a la prensa el presidente francés, Emmanuel Macron.

El Kremlin condenó la propuesta de utilizar sus activos congelados para un préstamo a Ucrania como un "robo".

(Reporte adicional de Inti Landauro, Bart Meijer, Sudip Kar-Gupta, Teirney Kugal y Leigh Thomas; escrito por Jan Strupczewski; editado en español por Carlos Serrano)