UE: "Europa debe construir su independencia en defensa

Tras "la estrategia de seguridad nacional de Washington, Venezuela y las amenazas a Groenlandia, ahora está aún más claro que debemos construir la independencia de Europa", enfatizó.

"Nos enfrentamos a dos desafíos: la amenaza rusa y la retirada estadounidense hacia el Indopacífico. Estados Unidos exige que estemos preparados para asumir la plena responsabilidad de la defensa convencional de Europa. Y no podemos estar en desacuerdo con esta petición", enfatizó Kubilius.

El comisario europeo recordó el lanzamiento del programa de Preparación para la Defensa 2030 de la UE.

"Europa debe ser más independiente y autónoma: el expresidente de la Comisión, Juncker, el presidente Macron y la excanciller Merkel se expresaron de forma muy similar hace diez años, tras la ocupación rusa de Crimea", recordó.

Kublilius destacó la necesidad de "superar la fragmentación industrial, lograr la interoperabilidad e incluso un ejército europeo, pero esto no se ha materializado".

"La independencia en materia de defensa implica que debemos estar preparados, dentro de la OTAN, pero con una presencia estadounidense mucho menor en Europa", añadió.

"La incertidumbre sobre el futuro de la asociación transatlántica exige nuestra determinación", concluyó el comisario de Defensa de la UE. (ANSA).