UE, Francia y Alemania critican prohibición de visas de EEUU en polémica sobre "censura"

La Unión Europea, Francia y Alemania condenaron las prohibiciones de visa impuestas por Estados Unidos a ciudadanos europeos que luchan contra el odio y la desinformación en Internet, y Bruselas dijo el miércoles que podría responder "rápida y decididamente" contra estas "medidas injustificadas".

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, impuso el martes prohibiciones de visa a cinco europeos, entre ellos el excomisario comunitario Thierry Breton, a los que acusa de trabajar para censurar la libertad de expresión o de atacar de manera injusta a los gigantes tecnológicos estadounidenses con una regulación excesivamente onerosa.

Un portavoz de la Comisión Europea dijo que "condena enérgicamente la decisión de Estados Unidos" y añadió que "la libertad de expresión es un derecho fundamental en Europa y un valor esencial compartido con Estados Unidos en todo el mundo democrático".

Es probable que las prohibiciones de visa exacerben las crecientes divergencias entre Washington y algunas capitales europeas sobre cuestiones como la libertad de expresión, la defensa, la inmigración, la política de extrema derecha, el comercio y la guerra entre Rusia y Ucrania.

La medida se conoce pocas semanas después de que un documento de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos advirtió de que Europa se enfrenta a un "borrado civilizacional" y debe cambiar de rumbo si quiere seguir siendo un aliado fiable.

Breton fue uno de los artífices de la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA), una legislación histórica destinada a aumentar la seguridad de Internet que ha irritado a las autoridades estadounidenses.

La sanción impuesta por Bruselas a principios de este mes a la red social X de Elon Musk, multada con 120 millones de euros por incumplir las normas sobre contenidos en línea, les irritó especialmente. Musk y Breton han discutido a menudo en Internet sobre la normativa tecnológica de la UE, y Musk se ha referido a él como el "tirano de Europa".

Las prohibiciones también afectan a Imran Ahmed, director ejecutivo británico del Center for Countering Digital Hate, con sede en Estados Unidos; Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de la organización alemana sin ánimo de lucro HateAid; y Clare Melford, cofundadora del Global Disinformation Index, según anunció la subsecretaria estadounidense de Diplomacia Pública, Sarah Rogers.

El objetivo de la DSA es hacer más seguro el entorno en línea, en parte obligando a los gigantes tecnológicos a hacer más para combatir los contenidos ilegales, incluidos los discursos de odio y el material de abuso sexual infantil.

Washington ha afirmado que la UE impone restricciones "indebidas" a la libertad de expresión en su lucha contra la incitación al odio, la desinformación y la desinformación, y que la DSA afecta de forma injusta a los gigantes tecnológicos y a los ciudadanos estadounidenses.

El portavoz de la Comisión Europea dijo que el bloque tiene derecho a regular la actividad económica, y que había pedido más información a Washington sobre las medidas. "Si es necesario, responderemos rápida y decididamente para defender nuestra autonomía reglamentaria contra medidas injustificadas", señaló.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que "estas medidas equivalen a intimidación y coerción destinadas a socavar la soberanía digital europea".

En X, dijo que la DSA fue aprobada en un proceso democrático, y existe "para garantizar la competencia leal entre las plataformas, sin apuntar a ningún tercer país, y para garantizar que lo que es ilegal fuera de línea también es ilegal en línea". Breton, exministro de Finanzas francés y comisario europeo de Mercado Interior entre 2019 y 2024, fue la persona de más alto perfil en el punto de mira.

"¿Ha vuelto la caza de brujas de McCarthy? A modo de recordatorio: el 90% del Parlamento Europeo —nuestro órgano elegido democráticamente— y los 27 Estados miembros votaron unánimemente la DSA. A nuestros amigos estadounidenses: 'la censura no está donde creen que está'", escribió Breton en X.

El Ministerio de Justicia alemán afirmó que los dos activistas de su país cuentan con el "apoyo y la solidaridad" del Gobierno y que las prohibiciones de visa que pesan sobre ellos son inaceptables, añadiendo que HateAid apoya a las personas afectadas por el discurso ilegal del odio digital.

"Cualquiera que califique esto de censura está tergiversando nuestro sistema constitucional", afirmó en un comunicado. "Las normas por las que queremos vivir en el espacio digital en Alemania y en Europa no se deciden en Washington".

