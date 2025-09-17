UE impone nuevos aranceles y sanciones a Israel por la guerra en Gaza

BRUSELAS (AP) — La Unión Europea presentó el miércoles su plan más duro hasta la fecha para presionar a Israel a poner fin a la guerra en Gaza, mientras los palestinos huían en masa de los tanques, drones y tropas israelíes que avanzaban más profundamente en el enclave costero.

Kaja Kallas, la jefa de política exterior de la UE, instó a las 27 naciones miembro a aumentar los aranceles sobre algunos productos israelíes e imponer sanciones a 10 líderes de Hamas, colonos israelíes y dos miembros del gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu: el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich.

"Estamos proponiendo estas medidas no para castigar a Israel o a su pueblo, sino para realmente intentar presionar al gobierno israelí a cambiar de rumbo y poner fin al sufrimiento humano en Gaza", declaró Kallas.

"La guerra debe terminar, el sufrimiento debe cesar y todos los rehenes deben ser liberados", agregó.

Las sanciones congelarían cualquier activo europeo de los individuos y les prohibirían viajar dentro de la UE.

La UE es el mayor socio comercial de Israel, por lo que los aranceles podrían tener efectos de gran alcance en la economía israelí, que ya está sacudida por el costo de una guerra prolongada. Aproximadamente 32 millones de euros (US$37,5 millones) en fondos bilaterales controlados por la Comisión Europea serían suspendidos de inmediato. La comisión también brinda apoyo a la Autoridad Palestina.

Israel niega que haya hambruna en Gaza y dice que permite la entrada de suficiente ayuda humanitaria.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometiendo que Israel resistirá la campaña europea.

"La presión a través de sanciones no funcionará. El Estado de Israel es una nación soberana orgullosa, y no nos doblegaremos ante amenazas mientras la seguridad de Israel esté en juego", escribió Saar.

Miembros de la UE divididos sobre Israel

La UE, compuesta por 27 naciones, ha estado dividida durante los últimos 23 meses de guerra en la Franja de Gaza.

No está claro si una mayoría estará de acuerdo en respaldar las sanciones y medidas comerciales.

El derramamiento de sangre en Gaza ha provocado protestas en múltiples ciudades europeas, desde Ámsterdam hasta Barcelona, y ha alimentado críticas hacia la burocracia de Bruselas por su aparente incapacidad para presionar de manera significativa a Israel para detener las operaciones militares y permitir más ayuda humanitaria.

El número de muertos en Gaza se acerca a 65.000 palestinos desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023, con un ataque liderado por Hamás a Israel, según funcionarios de salud en el enclave.

"La suspensión parcial propuesta es una respuesta cuidadosamente considerada a una situación cada vez más urgente", indicó Maroš Šefčovič, el representante de comercio de la Comisión Europea.

Qué incluye la propuesta

Si suficientes naciones de la UE están de acuerdo, se impondrán aranceles por un valor de aproximadamente 230 millones de euros (US$166 millones) sobre el 37% de los 15.900 millones de euros de productos israelíes importados a la UE, señaló Šefčovič. Actualmente, la UE no impone aranceles a ese conjunto de productos israelíes debido a un Acuerdo de Asociación.

Una revisión por parte del cuerpo diplomático de la UE encontró en junio que Israel había violado el componente de derechos humanos de ese acuerdo, llamado Artículo 2. Los críticos europeos de Israel han pedido que se suspenda todo el acuerdo comercial debido a la guerra en Gaza.

Pero por ahora, la comisión propone revocar la preferencia de arancel cero para una cantidad selecta de productos israelíes importados y, en su lugar, recurrir a los aranceles de la Organización Mundial del Comercio, que varían del 8% al 40% en productos individuales.

"No estamos proponiendo suspender el comercio con Israel, estamos proponiendo suspender las preferencias comerciales", sostuvo un alto funcionario europeo encargado de comunicar para la Comisión Europea, pero no autorizado para ser nombrado públicamente según la política de la comisión.

La propuesta siguió al anuncio la semana pasada de von der Leyen de que buscará sanciones y una suspensión comercial parcial contra Israel por su campaña militar en Gaza, rompiendo con su fuerte postura pro-Israel.

Otros funcionarios europeos, hablando a condición de anonimato, aseguraron que la campaña militar de Israel en Gaza y también la actividad violenta en Cisjordania encabezada por Ben-Gvir y Smotrich habían dado "nuevo impulso" a las sanciones. Pero dijeron que las exportaciones de armas israelíes a la UE permanecerán sin afectar bajo la propuesta.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.