UE importa 4,97 millones de toneladas de soja en 2025/26 hasta el 30 de noviembre

2 dic (Reuters) -

Las importaciones de soja de la Unión Europea en lo que va de la campaña 2025/26, que comenzó en julio, habían alcanzado los 4,97 millones de toneladas métricas al 30 de noviembre, frente a los 5,75 millones de toneladas de un año antes, mostraron el martes datos publicados por la Comisión Europea.

Las importaciones de colza de la UE en el mismo periodo sumaron 1,58 millones de toneladas, frente a los 2,61 millones de un año antes.

Sin embargo, la Comisión señaló que los datos de importación de Polonia faltan desde octubre de 2025.

(Reporte de Clement Martinot y Jakob Van Calster. Editado en español por Javier Leira)