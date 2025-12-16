UE intenta convencer a Italia sobre acuerdo comercial con Mercosur, según eurodiputado

Por Philip Blenkinsop

Alemania y el Ejecutivo de la Unión Europea han estado haciendo un último intento para convencer a Italia de que respalde un acuerdo de libre comercio con el bloque sudamericano Mercosur, que fracasará si no se firma pronto, dijo el martes un importante legislador comunitario.

Un pacto comercial con el Mercosur, que ha tardado unos 25 años en concretarse, sería el mayor de la UE en términos de recortes arancelarios.

Alemania, España y los países nórdicos afirman que ayudará a las exportaciones afectadas por los aranceles estadounidenses y reducirá la dependencia de China al facilitar el acceso a los minerales. Sin embargo, los críticos temen que las materias primas baratas inunden el mercado, incluida la carne de vacuno, en detrimento de los agricultores europeos.

Ante la rotunda oposición de Polonia y la presión de Francia para aplazar la medida, las presiones se han centrado en Italia. El presidente de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, dijo a Reuters que esto incluyó una reunión a última hora del lunes entre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Si Italia no se suma, se acabó. Espero que hoy lo veamos un poco más claro", señaló en una entrevista.

Al parecer, Meloni y el presidente francés, Emmanuel Macron, acordaron retrasar la votación, según dos fuentes cercanas al debate.

El bloque de la UE y el Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, acordaron un acuerdo de principio en diciembre pasado.

Von der Leyen pretende viajar a Brasil para firmarlo este fin de semana, pero necesita la aprobación del Consejo, la agrupación de gobiernos de la UE. Para bloquearlo se requiere la oposición de cuatro países miembro que representen el 35% de la población, y los diplomáticos creen que es inevitable que otro país, como Hungría, disienta.

"A los países del Mercosur se les está agotando la paciencia. Si no es posible firmar ahora, se cerrará la ventana de oportunidad y mirarán hacia países que no nos gustan", comentó Lange. "Vamos por buen camino pero tengo mis dudas sobre lo que está pasando en el Consejo".

Los legisladores de la UE tenían previsto votar más tarde en el día sobre el fortalecimiento de las salvaguardas para los agricultores en un posible acuerdo con Mercosur, un punto de lobby clave para Francia.

