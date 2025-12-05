UE.- Kallas se desmarca de la polémica de Mogherini y defiende "nuevas formas de trabajar" en el SEAE desde su mandato

BRUSELAS, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, se ha desmarcado este viernes de la polémica que salpica al Servicio de Acción Exterior (SEAE) que dirige, tras la imputación de su antecesora en el cargo Federica Mogherini por delitos de fraude y corrupción en contratación pública en convocatorias relacionadas precisamente con el SEAE, asegurando que desde su llegada al cargo ha impulsado "nuevas formas de trabajar" en el seno de la institución.

En una carta dirigida a todos los trabajadores del Servicio de Acción Exterior de la UE, a la que ha tenido acceso Europa Press, la jefa de la diplomacia europea reconoce que los hechos imputados son "profundamente impactantes" pero insiste en que no pueden manchar el buen hacer diario de la institución y su personal.

Kallas recalca que el escándalo salpica a mandatos anteriores y que, en el marco del caso, el SEAE está cooperando con transparencia con las autoridades que investigan el supuesto fraude.

En este sentido, pone una separación con respecto a sus predecesores en el cargo y subraya que "la integridad y la rendición de cuentas solo va a mejorar" bajo su vigilancia, al tiempo que reitera la investigación en marcha sobre la presunta corrupción en el contrato con el SEAE evidencia que "las salvaguardas están en su lugar y funcionan".

"Desde mi primer día en la oficina mi ambición ha sido siempre introducir nuevas formas de trabajar que saquen lo mejor de todos y que verdaderamente refleje la honestidad, brillantez y dedicación que veo en vosotros cada día", ha asegurado en un cierre de filas ante el personal del servicio diplomático.

Después de que Mogherini haya sido formalmente imputada junto al que fuera secretario general del SEAE, Stefano Sannino, lo que le convertía en el 'número 2' del entonces Alto Representante, Josep Borrell, la ex primera ministra estonia insiste en que los trabajadores del SEAE sigan con sus tareas y trabajo, apuntando a los frutos de su primer año de mandato entre los que destaca el apoyo récord a Ucrania, ingentes tandas de sanciones o la 'hoja de ruta' para la Defensa europea.

"Tengo total confianza en su profesionalismo. En un periodo de extrema convulsión en el mundo, con la seguridad europea más en riesgo que nunca, nuestro enfoque colectivo debe seguir centrado en asegurar una Europa fuerte y unida en el mundo", concluye la Alta Representante.

Mogherini, hasta ayer rectora del Colegio de Europa, está en el centro de las investigaciones por un posible fraude, ante la sospecha de que la entidad con sede en Brujas optó con información privilegiada a la licitación para la formación a diplomáticos que finalmente ganó.

La ex jefa de la diplomacia anunció este jueves su dimisión al frente del Colegio de Europa, mientras que Sannino, que ocupaba el puesto de director general de Oriente Próximo y Norte de África en la Comisión Europea, ha dejado sus funciones y solicitado una excedencia hasta finales de año, momento en el que se jubilará, confirmaron fuentes comunitarias a Europa Press.