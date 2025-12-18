UE.- La Eurocámara votará en enero el préstamo de reparaciones para Ucrania si la UE acuerda el uso de activos rusos

BRUSELAS, 18 dic. 2025 (Europa Press) -

El Parlamento Europeo activará el procedimiento de urgencia y votará en enero el préstamo de reparaciones para Ucrania en caso de que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE alcancen este jueves un acuerdo político en la cumbre que se celebra en Bruselas, que permita el uso de activos congelados rusos para financiar esta ayuda a Kiev.

Así lo ha asegurado la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, quien ha confirmado que la institución está "preparada" para acelerar al máximo la tramitación legislativa en cuanto exista una decisión política.

"Si aquí se toma una decisión al respecto, utilizaremos el procedimiento de urgencia. De este modo, podremos votarlo ya en enero y trabajar rápidamente con el Consejo para adoptarlo", ha recalcado.

Metsola ha insistido en la urgencia del momento, señalando que la financiación es actualmente el factor más decisivo para Kiev.

"Ucrania se está quedando sin recursos. Por eso debemos encontrar urgentemente formas de aumentar el coste de la guerra de Rusia, reforzando el enfoque de paz a través de la fortaleza'", declaró.

El miércoles, el pleno del Parlamento ya respaldó mediante votación la solicitud para acelerar el procedimiento legislativo sobre la propuesta de usar activos rusos para financiar a Ucrania, que se debate en la cita europea, donde se espera que los líderes alcancen un compromiso político sobre los próximos pasos para cubrir las necesidades financieras del Estado ucraniano.

Tras la decisión de aplicar el procedimiento de urgencia, los eurodiputados adoptarán la posición del Parlamento durante la próxima sesión plenaria, prevista entre el 19 y el 22 de enero de 2026, antes de iniciar las negociaciones con los Estados miembro.