UE.- La tasa de reparto de beneficios empresariales en la UE cayó al 40,1% en 2024, 1,6 puntos menos

MADRID, 5 dic. 2025 (Europa Press)

Las empresas de la Unión Europea cuya actividad económica principal no es de tipo financiero registraron en 2024 una tasa de reparto de los beneficios del 40,1%, equivalente a una caída interanual de 1,6 puntos, según ha informado este viernes Eurostat.

La agencia estadística ha definido dicho término como la proporción del valor añadido creado por una compañía que remunera el capital en lugar del factor trabajo.

Así, una tasa que sea baja apuntaría, por lo general, no solo unos beneficios más reducidos, sino, también, una economía más intensiva en mano de obra. De su lado, una participación sobre las ganancias más alta sugeriría exactamente lo opuesto.

Los valores más altos entre los países de la UE se dieron en Irlanda (74,9%), Malta (56,4%) y Eslovaquia (48,9%), al tiempo que los más magros se anotaron en Francia (32,2%), Eslovenia (33,4%) y Portugal (34,5%). España obtuvo un 39,1%, un punto menos, y quedó por debajo de la media.

Eurostat ha explicado que el elevado valor de Irlanda puede atribuirse a la presencia de grandes multinacionales extranjeras, que tienen una alta intensidad de capital.

En 2004, la participación sobre los beneficios empresariales era del 40,4% y se elevó al 42,1% en 2007, pero, poco después, se produjo una serie de descensos que llevó el dato a mínimos de dos décadas (39,5%).

Desde entonces, ha seguido una trayectoria irregular tras aumentar del 40,2% en 2020 al 42,1% en 2021, seguido de un ligero retroceso en los años siguientes, hasta el 41,9% en 2022, el 41,7% en 2023 y uno más acusado en 2024, hasta el 40,1%.