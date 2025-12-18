UE.- La UE acuerda la primera lista de países de origen seguros para agilizar las deportaciones

BRUSELAS, 18 dic. 2025 (Europa Press) -

Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobierno) han alcanzado este jueves un acuerdo sobre la primera lista de "países de origen seguros" para agilizar los retornos de migrantes que "probablemente" verán rechazadas sus peticiones de asilo y que será una lista dinámica en la que ya han sido incluidos Colombia, Marruecos y Túnez.

Con esta iniciativa, la UE quiere asegurar procedimientos "más rápidos y eficaces" —un máximo de tres meses frente a los seis meses de procedimientos ordinarios— y dar a las autoridades nacionales "instrumentos para racionalizar el tratamiento de las demandas de asilo", según expuso la Comisión Europea cuando presentó el pasado abril la propuesta que ha servido de base para el acuerdo.

En concreto, la primera lista incluye a Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez, así como a los países candidatos a la adhesión —como Turquía—.

Los servicios comunitarios precisaron en su propuesta que, en el caso de los países candidatos, "en principio" cumplen con los criterios puesto que en su senda de integración están comprometidos con el Estado de derecho y valores comunitarios.

Se trata de Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania. El Ejecutivo comunitario plantea, además, que la lista sea revisable de manera periódica.

Con todo, habrá circunstancias extraordinarias en las que un país candidato a integrar el club comunitario pueda ser excluido, por ejemplo en caso de violencia extrema, sanciones adoptadas por el Consejo o que se acepten más del 20% de las demandas de asilo presentadas por sus nacionales.

Entre los criterios para establecer la lista, Bruselas tuvo en cuenta que se tratara de países que son puntos de partida de flujos irregulares de migración hacia la UE, pero con cifras muy bajas de peticiones de asilo aceptadas (por debajo del 5%).

Además se ha incluido a países con los que la UE tiene acuerdos de exención de visados y que plantean "un problema significativo" en términos de migración irregular.

Tras el acuerdo político entre colegisladores, queda aún que tanto el pleno de la Eurocámara como el Consejo adopten formalmente la lista antes de que entre en vigor. Además, depende de disposiciones del Pacto de Migración y Asilo cuya implementación plena no está prevista hasta el verano de 2026, por lo que la lista tampoco podrá activarse antes.

En todo caso, el catálogo de "países de origen seguros" para la Unión Europea no reemplazarán sino que complementarán las posibles listas nacionales con que cuenten los Estados miembros y permitirá a los países activar con los nacionales de estos lugares mecanismos acelerados para tramitar los retornos.