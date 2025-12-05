UE.- La UE confirma que 2025 será el año con más hectáreas quemadas en incendios forestales desde que hay registros

BRUSELAS, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La Unión Europea ha confirmado este viernes en un informe especial sobre la situación de los incendios forestales que el presente año 2025 será el peor desde que hay registros, con la mayor extensión quemada en el continente, por encima de 1.000.000 de hectáreas. Los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) apuntan que "la realidad de los incendios forestales en Europa está cambiando" y confirman la tendencia al alza con los peores datos desde que empezaron los registros de la institución en 2006. Desde inicio de año, la UE ha registrado más de 7.200 incendios en los 37 países del Mecanismo de Protección Civil de la UE con una extensión de más de 1.000.000 de hectáreas arrasadas en el territorio de la Unión, esto es aproximadamente el doble de la superficie quemada en 2024 y corresponde a la extensión de Asturias o Navarra. Solo los datos de 2017 se acercan a este nuevo récord, cuando los incendios arrasaron 987.000 hectáreas, mientras que en las últimas dos décadas la media en Europa se ha situado en 353.000 hectáreas quemadas al año.

2024 ESTUVO POR DEBAJO DE LA MEDIA PERO LA TEMPORADA SE EXPANDE

El informe sobre los incendios en 2024 recoge que el pasado año estuvo por debajo de la media, pero señala la alta frecuencia e intensidad de los incendios forestales que tiene lugar en temporadas cada vez más prolongadas, es por esto que el fenómeno plantea nuevos desafíos para los servicios de extinción de incendios en toda Europa y a nivel mundial. La temporada tradicional de incendios, que normalmente iba de junio a mediados de septiembre, sigue creciendo y expandiéndose con incendios forestales graves que tienen lugar tanto en primavera como en otoño. En 2024 se reportaron 8.343 incendios en los países del Mecanismo de Protección Civil de la UE (UCPM) y por países fueron Bulgaria, Grecia, Italia, Portugal y España los más afectados. De la temporada 2024, la UE recalca que España y Portugal se llevaron la peor parte con los incendios forestales durante septiembre, que representaron en tan solo una semana casi una cuarta parte de la superficie total quemada de la temporada. Por superficie 334.940 hectáreas se quemaron en el territorio de la Unión, aunque también se produjeron importantes fuegos en Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Turquía y Ucrania.

EFECTO EN LAS EMISIONES DE 2025

Los graves incendios forestales tienen también impacto en las emisiones atmosféricas, según señala el Servicio de Monitoreo de la Atmósfera Copérnicus (CAMS, por sus siglas en inglés), ya que los fuegos de 2025 contribuyeron al mayor total anual de emisiones por incendios de las dos últimas décadas para la Unión Europea y el Reino Unido, con un total de casi 13 megatoneladas de carbono. En particular, los incendios provocados por olas de calor persistentes y condiciones extremadamente secas hicieron que España registrara en 2025 sus mayores emisiones anuales por incendios en 23 años, llegando a emisiones récord en tan solo una semana a mediados de agosto.