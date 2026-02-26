UE: Lanza estrategia de prevención y lucha contra el terrorismo

Ante la evolución de las amenazas terroristas, marcada por el uso indebido de tecnologías digitales, los cambios geopolíticos y la creciente radicalización de menores, la Unión Europea busca ofrecer una respuesta colectiva más contundente, articulada en seis pilares que abarcan desde la prevención de la radicalización hasta la protección en entornos digitales y físicos.

"Nuestra nueva Agenda ProtectEU para la prevención y la lucha contra el terrorismo representa un paso fundamental para salvaguardar los valores europeos y proteger a las personas frente al terrorismo", afirmó la vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkkunen.

"Estamos decididos a apoyar a los Estados miembros con las herramientas y recursos que necesitan para combatir de manera eficaz el terrorismo y el extremismo violento", agregó.

La seguridad europea pasará por una mayor capacidad para anticipar e identificar amenazas emergentes.

El plan contempla el fortalecimiento de la inteligencia a nivel comunitario, incluida la denominada Capacidad énica de Análisis de Inteligencia (SIAC), así como el refuerzo de las capacidades de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) de Europol.

Será clave también la investigación sobre inteligencia artificial, criptomonedas, drones y armas impresas en 3D, en el marco de Horizon Europe y del Fondo de Seguridad Interna de la UE.

Uno de los ejes prioritarios estará centrado en los jóvenes, mediante un paquete de herramientas gestionado por el Knowledge Hub para prevenir el extremismo entre menores.

La Comisión propone un programa dotado con 5 millones de euros para apoyar proyectos enfocados en la prevención temprana de la radicalización, con especial énfasis en el empoderamiento juvenil, la resiliencia digital y la cohesión comunitaria.

En el ámbito digital, Bruselas evaluará la posibilidad de revisar el reglamento sobre contenidos terroristas en línea a partir de su evaluación prevista para 2026, aplicará con rigor el Digital Services Act y reforzará el Foro de Internet de la UE. El objetivo es acelerar la eliminación de contenidos terroristas y reducir el espacio para la radicalización y el reclutamiento en línea.

La agenda también busca incrementar la protección de las personas, los espacios públicos y las infraestructuras críticas frente a ataques terroristas.

Entre las novedades técnicas figura un "procedimiento post-hit" en el Sistema de Información Schengen (SIS) para mejorar el intercambio de información sobre alertas vinculadas al terrorismo, así como la ampliación del monitoreo de viajes a vuelos privados y transporte marítimo.

La estrategia apunta además al núcleo financiero del terrorismo, mediante el rastreo de criptomonedas y pagos en línea. Está prevista la revisión de los mandatos de Europol y Eurojust para reforzar el apoyo operativo y judicial a los Estados miembros en la lucha antiterrorista.

Finalmente, la UE fortalecerá la cooperación con terceros países, con especial atención a los socios del proceso de ampliación y a la región del Mediterráneo. (ANSA).