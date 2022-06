UE llama a una cumbre en otoño con el resto del continente para una alianza estratégica "de Islandia hasta Ucrania"

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea invitarán el próximo otoño al resto de líderes del continente europeo a una cumbre en República Checa para crear una nueva comunidad política "desde Islandia hasta Ucrania", a la vez foro de discusión y plataforma para alianzas geoestratégicas sin necesidad de ampliar el bloque comunitario.

"Este marco no remplazará las políticas e instrumentos existentes de la UE, especialmente la de Ampliación, y respetará plenamente la autonomía de la UE en la toma de decisiones", según recoge el texto de conclusiones adoptado por los líderes europeos reunidos en Bruselas este jueves y viernes.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue el primero en plantear esta idea y se ganó las críticas de quienes vieron una forma de aparcar definitivamente el proyecto de ampliación europeo, pero París ha insistido en que es algo necesario para no perder los puentes con quienes no llegan a integrar el club y que, en todo caso, será una plataforma "complementaria, no alternativa".

Aunque los líderes se preparan para una primera cumbre pasado el verano no han adelantado más detalles sobre la estructura de esta comunidad ni de los criterios para su funcionamiento o sobre a quién dirigirlo.

"Haremos lo contrario de lo que normalmente se hace y no funciona, que es construir entidades antes de saber a dónde queremos ir o de quién estará alrededor de la mesa", ha defendido Macron, en una rueda de prensa al término del Consejo europeo.

Por esto, Francia y República Checa, que la próxima semana se darán el relevo en la presidencia de turno de la UE, trabajarán de la mano del presidente del Consejo europeo, Charles Michel, para dar forma al foro en el que se discutirá de cuestiones de interés común y estratégico, como economía o seguridad.

La nueva plataforma estará abierta "a todos los que quieran implicarse" en discusiones de "interés general" e invitarán "desde Islandia hasta Ucrania", ha dicho Macron, sin precisar más pero apuntando a "países que han abandonado recientemente la UE, que aspiren a ser miembro o que países con perspectiva europea". También Ucrania, Macedonia del Norte y Albania serán invitados, ha dicho.

"Hay que ser honestos, no todos tenemos vocación de compartir la misma casa pero sí la misma calle, tenemos una Europa geográfica con valores comunes, no tenemos los mismo estándares de Estado de derecho, tenemos situaciones muy alejadas en el plano económico y social que no permiten el Mercado Único, pero hay que poder estrechar lazos estratégicos", razonó ya el jueves en otra comparecencia el presidente galo.

Macron además ha recordado que en el pasado se quiso ir "más allá y se fracasó", para explicar que no se contemple contar con Rusia, al tiempo que ha explicado que el primer objetivo es "ritualizar" los contactos a nivel de líderes del continente para "progresivamente estructurar" el proyecto.