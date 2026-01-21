UE: los europeos desdeñan a Trump pero descartan la opción de la bazuca

(ACTUALIZADA) Por Michele Esposito (ANSA) - BRUSELAS, 21 GEN - Cuando, a media tarde, se hizo evidente que el último ataque frontal de Donald Trump contra Europa quedaría ahogado en el silencio de las instituciones de la UE, una cosa estaba clara: la trampa de la agenda tendida contra el presidente estadounidense en Bruselas se consideró un punto a favor.

Y a última hora de la noche, el cambio de postura del magnate sobre los nuevos aranceles contra Europa, aunque inquietante como siempre, fue recibido con un cauteloso suspiro de alivio por las cancillerías del continente.

La decisión de saltarse las reuniones bilaterales programadas en Davos fue, en todo caso, una de las primeras señales de la verdadera unidad de la UE hacia la nueva América.

Primero Emmanuel Macron, Pedro Sánchez y Mette Frederiksen, luego Ursula von der Leyen y el canciller Friedrich Merz. Por no hablar de Keir Starmer.

Al final, nadie vio a Trump en los Alpes en todo el día.

La única variable fue Merz, quien llegó a Davos a última hora de la noche. Una reunión entre Trump y la canciller alemana no está descartada. También porque, con la resolución parcial del impasse sobre Groenlandia tras la cumbre entre el presidente estadounidense y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, los tambores de guerra finalmente han dejado de sonar. La cumbre extraordinaria de los 27 sobre las relaciones transatlánticas se ha confirmado, pero el panorama podría cambiar.

Quienes, como Emmanuel Macron, quizás estaban dispuestos a revivir la herramienta anticoerción contra Estados Unidos, están destinados a archivarla. El paquete de contramedidas de 93.000 millones de euros, que se implementará el 6 de febrero sin el voto mayoritario de los 27, sigue sobre la mesa.

Sin embargo, es improbable que se utilice. Lo más probable es que la suspensión se prolongue, quizás no por un período excesivamente largo. De hecho, porque confiar en Trump ahora es difícil. Y aunque Groenlandia aparentemente está a salvo, las negociaciones para alcanzar un acuerdo de seguridad para el Ártico liderado por la OTAN siguen siendo una ardua batalla.

Nadie en la UE quiere obstaculizar a Estados Unidos en la seguridad del Paso del Noroeste.

Pero al mismo tiempo, Bruselas ya prepara "un aumento masivo de la inversión" en Groenlandia, que será debatido por un colegio ad hoc de comisarios el viernes. Y luego está el expediente de Ucrania —"el verdadero problema", observó acertadamente Rutte—, en el que Europa sabe que ya no puede confiar al 100% en su aliado estadounidense.

La impresión, en resumen, es que otra llamada de atención de Washington ha convencido incluso a los más cautelosos de la necesidad de actuar en solitario. "La UE debe actuar, abandonando su tradicional cautela", subrayó Von der Leyen, a menudo acusada de apaciguamiento hacia Estados Unidos, en el Parlamento Europeo.

"Europa saldrá de esta crisis más fuerte, más resiliente y más soberana. Para que esto suceda, nuestra respuesta debe tener tres componentes: una Europa de principios; una Europa de protección; una Europa de prosperidad", subrayó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, también en Estrasburgo.

No será fácil, pero algo se está moviendo.

El cambio de agenda de Von der Leyen a media mañana —regresar a Bruselas, en lugar de a Davos, para reunirse con Trump, como se filtró inicialmente— fue un gesto acordado con los principales líderes del continente.

Pero la irritación con Trump está traspasando las fronteras tradicionales de los partidos, incluso infiltrando a los soberanistas. Basta con ver a Jordan Bardella, quien parece haber comenzado a distanciarse gradualmente del abrazo del magnate. El Reino Unido de Keir Starmer, en cambio, nunca ha estado tan cerca del continente.

"El ataque a Chagos y los aranceles no me harán ceder", declaró el primer ministro británico, con una respuesta inusualmente contundente. La Europa anti-Trump corre el riesgo de expandirse: incluiría a Noruega, Islandia, Moldavia e incluso Suiza. Todo esto a la espera de que Trump vuelva al ataque.

Los 27 debatirán todo esto en una cumbre que se prolongará hasta altas horas de la noche. Y donde podría estar el lema de las cumbres de la UE: es necesario el diálogo con Washington, pero con respeto mutuo. (ANSA).