UE: Macron, "en marzo definiremos los sectores del Compra Europa"

El aumento de la financiación pública para la innovación, enfatizó, "es un hecho, nos guste o no". "Necesitamos más financiación pública, tanto a través del presupuesto común como mediante instrumentos innovadores, es decir, recurriendo al mercado", y "lo hemos hecho porque no hay ningún tabú: hemos decidido el préstamo para Ucrania y el programa Safe; estos son eurobonos", sostuvo Madron.

Una posible reunión con Vladímir Putin "no es cuestión de días, nos estamos preparando", acotó luego. "Ante todo, debemos trabajar en lo que queremos pedir como europeos", enfatizó, citando las garantías de seguridad y explicando que es necesario "prepararse" a nivel de la Unión Europea "para estar listos, en el momento oportuno, para una conversación con Rusia". (ANSA).