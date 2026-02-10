UE: Macron, si no se vuelve una superpotencia, desaparecerá

Para Macron, una solución sería la creación de una "deuda europea común" para financiar los "nuevos desafíos económicos globales".

"Desde los informes que presentan soluciones para la UE escritos por Mario Draghi, en septiembre de 2024, y por Enrico Letta, en abril de 2024, China ha crecido enormemente. Hoy tiene un superávit de un billón de euros con el resto del mundo", declaró Macron en una entrevista con speriódicos europeos.

El presidente francés cree que "Europa debe decidir si quiere convertirse en una superpotencia. Si seguimos siendo un mercado abierto, seremos barridos", enfatizó. Para él, "Europa es el factor de ajuste para el resto del mundo".

"La cuestión es si somos capaces de convertirnos en una potencia económica, financiera, militar e incluso democrática", añadió.

En la entrevista, Macron propuso su proyecto de "deuda común europea", que, según él, sería una forma de acelerar el crecimiento del bloque. La medida prevé un superávit anual de 1.200 millones de euros destinado a financiar los nuevos desafíos económicos globales.

Explicó que, para lograrlo, sería necesario movilizar el ahorro privado, acelerar los programas europeos de titulización y crear una unión de mercados de capitales.

El presidente francés también citó sus "cuatro objetivos" para el progreso de la UE, que incluyen la simplificación del mercado único; la diversificación comercial y la reducción de los riesgos de dependencia acumulados a lo largo de los años; el proteccionismo en sectores como el acero; y la inversión en innovación.

"Nos centramos en la simplificación y la diversificación.

Muchos olvidan la preferencia europea y la necesidad de inversión europea", concluyó Macron, quien también respondió con firmeza a una pregunta sobre la crisis de la UE con Estados Unidos.

"Ante un ataque específico, creo que no debemos acobardarnos ni intentar llegar a un acuerdo", declaró, explicando que tras la negociación, a mediados de 2025, del arancel impuesto por su homólogo estadounidense, Donald Trump, "las amenazas no cesaron".

"A diario hay amenazas en los sectores farmacéutico o digital. Intentamos la técnica de 'buscar un acuerdo' durante meses, pero no funcionó", explicó Macron, citando el tema energético como ejemplo. "Sustituimos nuestra dependencia de Rusia por una dependencia de Estados Unidos, que suministra el 60% de nuestro gas natural licuado", declaró. (ANSA).