UE mantiene su proceso de infracción contra España, pese al fracaso de la OPA sobre Sabadell

España sigue siendo objeto de un procedimiento de infracción de las normas europeas por la fracasada OPA hostil lanzada por el banco español BBVA sobre su competidor Sabadell, afirmó este viernes un portavoz del ejecutivo de la UE.

"La Comisión no hace comentarios sobre el resultado de las operaciones de mercado" declaró un portavoz del ejecutivo, Olof Gill, que indicó que el procedimiento "está en curso".

La UE advirtió formalmente en julio al gobierno español que las condiciones de la oferta pública de adquisición dictadas por BBVA sobre su competidor implicaban infracciones a la reglamentación europea.

Estas prerrogativas "invaden las competencias exclusivas del Banco Central Europeo y de los reguladores nacionales, contravienen las normas bancarias de la UE y restringen la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales", destacó el vocero.

La OPA lanzada por BBVA fue anunciada en mayo de 2024 y valoraba al Sabadell en unos 17.000 millones de euros (unos US$19.900 millones).

BBVA aspiraba a crear un gigante bancario capaz de competir con el Santander, HSBC y BNP Paribas.

La operación generó temores en España y las autoridades impusieron condiciones muy estrictas a BBVA para completarla, específicamente para preservar empleos y evitar el cierre de agencias.

Finalmente, la OPA fracasó porque no consiguió convencer a los accionistas y sólo obtuvo el apoyo del 25%,33 del capital de Sabadell, anunció el jueves el regulador bursátil español.

