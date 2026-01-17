UE: Mario Draghi, galardonado con el Premio Carlomagno europeo

Los organizadores del premio, que se otorga en la ciudad alemana de Aquisgrán, anunciaron la noticia.

El premio, recibido el año pasado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y anteriormente por Angela Merkel, el papa Francisco y Volodímir Zelensky, se entregará el próximo 14 de mayo.

"Como ningún otro, Mario Draghi es sinónimo del fortalecimiento económico de Europa, y su 'Informe Draghi' de 2024, que lleva su nombre, representa la estrategia necesaria para garantizar la competitividad, el crecimiento y la estabilidad en la Unión Europea", se lee en el comunicado publicado en el sitio web del Premio".

"En reconocimiento a su excepcional servicio a la UE y a sus contribuciones históricas a la preservación, consolidación y desarrollo de la Unión Económica y Monetaria Europea como elemento central e indispensable de la integración, el Consejo de Gobierno de la Sociedad para la Concesión del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán honrará al ex Presidente del Banco Central Europeo y ex Primer Ministro de la República Italiana, el Profesor Mario Draghi, en 2026".

"En tiempos de gran incertidumbre y desafío", continúa, "necesitamos mediadores, visionarios y pensadores estratégicos que puedan delinear con claridad los caminos concretos a seguir, así como tomadores de decisiones y ejecutores valientes. Figuras prominentes que, en momentos históricos cruciales, cuando un proyecto centenario corre el riesgo de fracasar, asuman la responsabilidad, incluso cuando el consenso público y el de gran parte de la clase política son inciertos", prosiguió el comunicado.

"Hace aproximadamente una década y media, la Unión Europea ya se enfrentaba a una situación similar, "y Mario Draghi asumió la responsabilidad! ""Cueste lo que cueste!". Estas tres palabras representan no solo el rescate del euro, sino también una actitud de valentía y disposición a arriesgarse por las convicciones de Europa. Y aún hoy, Draghi es una de las figuras principales que, una vez más, muestra a la Unión el camino hacia una mayor competitividad, más solidaridad, más Europa", completó el comunicado. (ANSA).