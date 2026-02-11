UE, 'medidas de Israel en Cisjordania incompatibles con el derecho

"Podrían socavar los esfuerzos internacionales en curso para estabilizar y promover la paz en la región", declararon la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, y las comisarias de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, y para el Mediterráneo, Dubravka Suica, en una declaración conjunta.

"Instamos a todas las partes a que se abstengan de adoptar medidas unilaterales que aumenten las tensiones y socaven aún más las posibilidades de una solución negociada", añade la declaración.

El documento recuerda que la UE "mantiene desde hace tiempo una postura de no reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los territorios ocupados desde junio de 1967, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU".

"Además", añade, "las decisiones que afectan a la aplicación del Protocolo de Hebrón entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina ponen en peligro el delicado statu quo de los lugares religiosos".

La UE reitera su firme compromiso con una paz duradera y sostenible, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, basada en la solución de dos Estados, con el Estado de Israel y un Estado de Palestina independiente, democrático, contiguo, soberano y viable que convivan en paz, seguridad y reconocimiento mutuo.

Bruselas "seguirá colaborando con sus socios internacionales, incluso a través de la Alianza Global para la Implementación de la Solución de Dos Estados, para lograr este objetivo", sostienen Kallas, Lahbib y Suica.

La declaración concluye con un llamado a Israel a "abstenerse de adoptar medidas unilaterales que aumenten las tensiones, lo que es especialmente importante en un momento en que se están realizando esfuerzos internacionales coordinados para promover la paz y la estabilidad en la región" (ANSA)